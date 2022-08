Le premier navire ukrainien dans le cadre de l'accord sur les céréales n'accostera pas à temps au Liban - ambassade

Le Razoni a quitté Odesa sur la mer Noire tôt lundi dernier avec 26 527 tonnes de maïs et devait accoster dimanche dans la ville portuaire de Tripoli, au nord du Liban, selon les responsables ukrainiens et les autorités portuaires libanaises.

Mais l'ambassade d'Ukraine au Liban a déclaré dimanche à Reuters que le navire avait "un retard" et "n'arrivait pas aujourd'hui", sans donner de détails sur une nouvelle date d'arrivée ou la cause du report.

Les données de navigation sur MarineTraffic.com montraient le Razoni au large des côtes turques dimanche matin.

Le connaissement du navire, dont Reuters a vu une copie dimanche, indiquait que la date d'arrivée prévue était mardi et que la destination de la cargaison était "à ordre", ce qui signifie généralement que la cargaison d'un navire peut être transférée d'un propriétaire à l'autre.

Les ministres libanais des transports, de l'agriculture et de l'économie ont tous déclaré à Reuters la semaine dernière qu'ils ne savaient pas qui achetait les céréales à bord du Razoni.

La cargaison a été rendue possible après que la Turquie et les Nations Unies aient négocié un accord d'exportation de céréales et d'engrais entre Moscou et Kiev le mois dernier - une rare percée diplomatique dans une guerre d'usure interminable.

L'ONU avait prévenu que l'arrêt des expéditions de céréales de l'Ukraine à travers la mer Noire, dominée par la Russie, pourrait provoquer des épidémies de famine dans le monde entier.

Le Centre de coordination conjoint (JCC), qui supervisera l'exportation des céréales ukrainiennes, a déclaré que le navire serait utilisé à titre d'essai et que les informations fournies par l'équipage du Razoni serviraient à affiner les procédures pour les prochaines expéditions.