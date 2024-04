Le premier procès concernant les allégations selon lesquelles le Zantac, médicament à succès contre les brûlures d'estomac, vendu autrefois par GSK et d'autres sociétés, provoque le cancer, doit s'ouvrir cette semaine à Chicago.

La sélection du jury a débuté mardi devant le juge Daniel Trevino de la Cour de circuit du comté de Cook, et les déclarations d'ouverture des avocats devraient suivre. GSK est le seul défendeur dans ce procès, après que d'autres entreprises ont conclu un accord.

La plaignante, Angela Valadez, 89 ans, résidente de l'Illinois, allègue dans son procès qu'elle a développé un cancer colorectal à la suite de la prise de Zantac en vente libre et de ses versions génériques entre 1995 et 2014. Comme d'autres plaignants, elle affirme que l'ingrédient actif du médicament, la ranitidine, se transforme, en vieillissant, en une substance cancérigène appelée NDMA.

"Nous sommes heureux qu'elle soit entendue par un tribunal", a déclaré Ashley Keller, l'avocat de Mme Valadez.

Son cas est l'un des dizaines de milliers d'affaires contre GSK et d'autres sociétés, dont Pfizer, Sanofi et Boehringer Ingelheim, qui ont inquiété les investisseurs ces dernières années. Il s'agira du premier test permettant de déterminer si les allégations relatives au cancer convaincront un jury, étant donné que toutes les affaires qui devaient être jugées auparavant ont été réglées ou abandonnées.

Les fabricants de médicaments ont affirmé que le Zantac ne provoque pas de cancer et ne contient pas de quantités significatives de NDMA dans des conditions normales.

"Nous sommes confiants dans notre position, fondée sur les faits et la science, et nous sommes impatients de présenter nos arguments lors du procès", a déclaré GSK dans un communiqué.

Approuvé pour la première fois en 1983, le Zantac est devenu le médicament le plus vendu au monde en 1988 et l'un des premiers médicaments à dépasser le milliard de dollars de ventes annuelles. Il a d'abord été commercialisé par un précurseur de GSK, dont la responsabilité potentielle est la plus importante, avant d'être vendu successivement aux autres sociétés.

En 2020, la Food and Drug Administration des États-Unis a demandé aux fabricants de médicaments de retirer le Zantac et ses versions génériques du marché après la découverte de NDMA dans des échantillons du médicament. Des milliers d'actions en justice ont commencé à s'accumuler devant les tribunaux fédéraux et les tribunaux d'État.

Les défendeurs ont remporté une victoire importante en 2022, lorsqu'un juge a rejeté environ 50 000 plaintes centralisées dans un tribunal fédéral en Floride. Ce juge a conclu que les opinions des témoins experts des plaignants, selon lesquelles le Zantac peut causer le cancer, n'étaient pas étayées par des données scientifiques solides.

Certains des plaignants, mais pas tous, ont fait appel de cette décision devant la 11e cour d'appel du circuit des États-Unis, basée à Atlanta (Géorgie).

Un autre juge examine actuellement le sort d'environ 72 000 affaires devant le tribunal de l'État du Delaware, où les fabricants de médicaments soutiennent également que les témoignages d'experts des plaignants ne devraient pas être pris en compte.

D'autres affaires ont été réglées précédemment, notamment plusieurs affaires individuelles juste avant le procès, et environ 4 000 actions en justice intentées contre Sanofi devant des tribunaux d'État en dehors du Delaware. Pfizer et Boehringer Ingelheim n'ont pas annoncé de règlement à grande échelle.

Une nouvelle version du Zantac actuellement sur le marché contient un ingrédient actif différent et ne contient pas de ranitidine.