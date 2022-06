Le premier vol britannique transportant des migrants vers le Rwanda peut avoir lieu, selon un tribunal.

Des organisations caritatives et un syndicat avaient lancé une contestation en début de semaine contre le projet du gouvernement d'envoyer des demandeurs d'asile dans la nation est-africaine.

Le juge Jonathan Swift a refusé vendredi de bloquer le renvoi des demandeurs d'asile irakiens et syriens et a rejeté une injonction visant à empêcher le premier vol vers le Rwanda mardi.

"Il y a un intérêt public matériel à ce que le ministre de l'Intérieur (Priti Patel) puisse mettre en œuvre les décisions en matière d'immigration", a déclaré Swift.

Il a déclaré que certains des risques encourus par les demandeurs d'asile expulsés, décrits par les organisations caritatives, étaient faibles et "du domaine de la spéculation".

La décision est une victoire pour le Premier ministre Boris Johnson, quatre jours après qu'il ait fait face à la menace d'être destitué par certains de ses législateurs. Il a déclaré que le plan minerait les réseaux de passeurs et endiguerait le flux de migrants qui risquent leur vie en traversant la Manche dans de petits bateaux depuis l'Europe.

Mais la décision de vendredi n'est qu'une victoire initiale et partielle car le tribunal a autorisé les groupes de défense des droits de l'homme à faire appel de la décision auprès de la Cour d'appel, et des recours juridiques individuels ont été déposés contre le gouvernement.

La Haute Cour entendra également une révision judiciaire avant la fin du mois de juillet, ce qui pourrait bloquer les plans du gouvernement.

Johnson a salué la décision de la cour.

"Nous ne pouvons pas permettre aux trafiquants d'êtres humains de mettre des vies en danger et notre partenariat de premier plan au niveau mondial contribuera à briser le modèle commercial de ces criminels impitoyables", a-t-il déclaré. La Grande-Bretagne et le Rwanda ont conclu un accord en avril pour que le pays africain accepte les déportés.

TRAVERSÉES EN PETITS BATEAUX

Le plan du gouvernement a suscité un tollé de la part des groupes de défense des droits de l'homme, des législateurs de l'opposition ainsi que de certains membres du parti conservateur de Johnson.

Rose Hudson-Wilkin, un haut responsable de l'Église d'Angleterre basé à Douvres, où de nombreux migrants sont arrivés, a déclaré qu'elle se sentait "profondément honteuse" de la décision du tribunal.

"Cela semble inhumain", a-t-elle déclaré.

Environ 30 demandeurs d'asile ont été sélectionnés pour être renvoyés. Au cours de l'audience de vendredi, le gouvernement a accepté de renoncer à l'expulsion immédiate d'au moins cinq autres personnes.

Au cours de l'audience, Raza Hussain, l'avocat agissant pour Care4Calais, Detention Action et le Public and Commercial Services Union (PCS), qui représente les fonctionnaires du Home Office (ministère de l'intérieur) de Grande-Bretagne, a déclaré que le programme était dangereux et irrationnel.

M. Hussain a déclaré que le gouvernement avait fait des déclarations "trompeuses et inexactes" selon lesquelles le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés lui avait donné le feu vert, et qu'il agissait sur la base de fausses assurances quant à la capacité du Rwanda à proposer une protection aux demandeurs d'asile et à traiter leurs demandes.

L'avocat du gouvernement, Mathew Gullick, a déclaré que les critiques et les préoccupations étaient tournées vers le passé et ne reflétaient pas la façon dont les migrants seraient traités. Il y a un "intérêt public important" à dissuader l'immigration illégale, a-t-il dit.

L'année dernière, plus de 28 000 migrants et réfugiés ont fait la traversée de l'Europe continentale vers la Grande-Bretagne. En novembre, 27 personnes se sont noyées dans la Manche lorsque leur petit canot pneumatique s'est dégonflé, et de nombreuses autres ont dû être secourues dans cette voie maritime étroite, l'une des voies de navigation les plus fréquentées au monde.

Selon le plan du gouvernement, toute personne arrivée illégalement en Grande-Bretagne depuis le 1er janvier pourrait être relocalisée au Rwanda.

Le gouvernement espère que ce plan découragera les traversées de la Manche, bien que plus de 3 500 personnes aient atteint la Grande-Bretagne dans de petits bateaux depuis la mi-avril, lorsque le plan du Rwanda a été dévoilé, selon les chiffres du gouvernement.

Israël a précédemment tenté un plan similaire pour envoyer les demandeurs d'asile au Rwanda. Mais en 2018, la Cour suprême israélienne a bloqué cette politique, affirmant qu'elle n'était pas compatible avec la convention des Nations unies sur les réfugiés.