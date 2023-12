L'Américaine Judith Weinstein, qui aurait été enlevée par le Hamas, a été tuée par le groupe islamiste palestinien le 7 octobre lors d'une attaque contre Israël, a déclaré jeudi le président Joe Biden, ajoutant qu'il était dévasté par la nouvelle.

Mme Weinstein avait 70 ans. Son mari, Gadi Haggai, 73 ans, a été tué le même jour, a déclaré Joe Biden la semaine dernière.

"Ce développement tragique nous touche profondément, car il fait suite à la nouvelle de la semaine dernière selon laquelle le mari bien-aimé de Judith, Gad Haggai, aurait été tué par le Hamas", a déclaré M. Biden dans un communiqué, s'engageant à poursuivre la lutte pour la libération des autres otages encore détenus par le Hamas.

En vacances dans les îles Vierges américaines, M. Biden a déclaré qu'il n'oublierait jamais ce que la fille du couple et les membres des familles d'autres Américains retenus en otage à Gaza lui ont dit lorsqu'il les a rencontrés ce mois-ci.

"Ils vivent l'enfer depuis des semaines. Aucune famille ne devrait avoir à endurer une telle épreuve. Et je réaffirme la promesse que nous avons faite à toutes les familles de ceux qui sont encore retenus en otage : nous ne cesserons pas de travailler pour les ramener à la maison", a déclaré M. Biden.

Selon des responsables de l'administration, M. Biden et le conseiller à la sécurité nationale, Jake Sullivan, se sont fortement impliqués dans la question des otages. M. Biden s'est entretenu à de nombreuses reprises avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et l'émir du Qatar afin d'obtenir leur libération.

Le 7 octobre, le Hamas a attaqué des kibboutzim, des villes frontalières et un festival de musique en Israël, lors d'un carnage qui a fait 1 200 morts et 240 personnes ont été emmenées à Gaza en tant qu'otages, selon les décomptes israéliens. L'assaut israélien sur Gaza a tué plus de 21 000 Palestiniens, selon les autorités sanitaires de Gaza.

Parmi les otages, 110 ont été libérés lors d'une courte trêve fin novembre et 23 autres ont été déclarés morts par contumace, a déclaré jeudi un porte-parole du gouvernement israélien.

Le Forum des familles d'otages et de disparus a déclaré qu'entre cinq et dix des otages possédaient la nationalité américaine.