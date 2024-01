Le président Joe Biden a demandé à l'un de ses principaux collaborateurs d'appeler l'ancien gouverneur de l'Arkansas, Asa Hutchinson, pour s'excuser, mercredi, des critiques formulées par le Comité national démocrate à l'encontre de l'échec de la candidature de M. Hutchinson à l'investiture républicaine pour l'élection présidentielle, a indiqué la Maison Blanche.

Lorsque M. Hutchinson s'est retiré de la course républicaine mardi, l'attachée de presse nationale du Comité national démocrate, Sarafina Chitika, a publié une déclaration moqueuse.

"Cette nouvelle est un choc pour ceux d'entre nous qui auraient juré qu'il s'était déjà retiré", a déclaré Mme Chitika à propos de M. Hutchinson, qui a recueilli 191 voix, soit 0,02 % des suffrages, lors des caucus républicains de l'Iowa mardi.

Outre son statut d'ancien gouverneur, M. Hutchinson a également été membre de la Chambre des représentants de l'Arkansas et a occupé deux postes de haut niveau dans l'administration de l'ancien président républicain George W. Bush.

La secrétaire de presse de la Maison-Blanche, Karine Jean-Pierre, a déclaré à la presse que M. Biden avait demandé au secrétaire général de la Maison-Blanche, Jeff Zients, d'appeler M. Hutchinson pour s'excuser de la déclaration du DNC et souligner qu'elle ne représentait pas son point de vue.

"Le président Biden respecte le gouverneur Hutchinson et admire la course qu'il a menée. Le président sait que c'est un homme de principe qui se soucie de notre pays et qui a de solides antécédents en matière de service public", a-t-elle déclaré.

Un représentant de M. Hutchinson n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.