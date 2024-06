Le président français Emmanuel Macron a déclenché un séisme politique dimanche en convoquant des élections législatives anticipées pour la fin du mois, après avoir été battu lors du scrutin sur l'Union européenne par le parti d'extrême droite de Marine Le Pen.

La décision choc de M. Macron représente un pari majeur sur son avenir politique, trois ans avant la fin de sa présidence. Si le parti de Mme Le Pen, le Rassemblement national (RN), obtient la majorité parlementaire, M. Macron n'aura que peu d'influence sur les affaires intérieures.

M. Macron a déclaré que les résultats de l'UE étaient sombres pour son gouvernement et qu'il ne pouvait pas les ignorer. Dans un discours à la nation, moins de deux mois avant que Paris n'accueille les Jeux olympiques, il a déclaré que des élections législatives seraient organisées le 30 juin et qu'un second tour aurait lieu le 7 juillet.

"C'est un moment essentiel de clarification", a déclaré M. Macron. "J'ai entendu votre message, vos préoccupations et je ne les laisserai pas sans réponse [...]. La France a besoin d'une majorité claire pour agir dans la sérénité et l'harmonie."

Emmené par le télégénique Jordan Bardella, 28 ans, le RN a remporté environ 32 % des voix lors du scrutin de dimanche, soit plus du double des 15 % obtenus par le candidat Macron, selon les premiers sondages réalisés à la sortie des bureaux de vote. Les socialistes sont arrivés à un cheveu de M. Macron, avec 14 %.

Mme Le Pen, largement considérée comme la favorite pour l'élection de 2027 à laquelle M. Macron ne pourra pas se présenter, a salué la décision de ce dernier.

"Nous sommes prêts à prendre le pouvoir si les Français nous accordent leur confiance lors des prochaines élections nationales", a-t-elle déclaré lors d'un rassemblement.

Le parti Renaissance de M. Macron compte actuellement 169 députés à la chambre basse, sur un total de 577. Le RN en a 88.

Si le RN obtient la majorité, M. Macron continuera à diriger la défense et la politique étrangère, mais il perdra le pouvoir de définir l'ordre du jour national, de la politique économique à la sécurité.

"Emmanuel Macron est un joueur de poker, nous l'avons vu ce soir", a déclaré Sandrine Rousseau, législatrice du parti écologiste.

UNE "COHABITATION" INCONFORTABLE

La manœuvre de M. Macron fait écho à la décision du Premier ministre espagnol Pedro Sanchez de convoquer des élections nationales anticipées l'année dernière, après que l'extrême droite a battu son parti dans les scrutins locaux.

M. Sanchez est parvenu à conserver le pouvoir, mais seulement après des mois de querelles avec les partis régionaux et un accord controversé visant à offrir une amnistie aux séparatistes catalans.

La France a déjà connu des périodes dites de "cohabitation", lorsque le président est issu d'un parti politique différent de celui de la majorité parlementaire. Dans ce cas, le premier ministre du parti majoritaire devient le principal décideur national.

Lors de la dernière période de cohabitation, de 1997 à 2002, le président Jacques Chirac a joué les seconds rôles face au premier ministre socialiste Lionel Jospin.

L'euro a baissé de 0,1 % dans les premiers échanges en Asie, à 1,0790 $, reflétant l'incertitude.

Jan Von Gerich, analyste en chef du marché pour Nordea à Helsinki, a déclaré que l'élection anticipée "est une nouvelle source d'incertitude, qui devrait avoir un impact négatif sur la confiance de l'économie et du marché, au moins en France".

Mais il a ajouté que les résultats de l'UE pourraient ne pas se traduire directement par une victoire parlementaire de Mme Le Pen, "en raison d'un système électoral différent et aussi souvent d'une plus grande part de vote de protestation sur la scène électorale européenne".

La décision de M. Macron a souligné ce qui a été une nuit sombre pour les partis centristes à travers l'Europe, avec les nationalistes eurosceptiques, le parti de la gauche et le parti de la droite.

ont réalisé les gains les plus importants

lors du vote au Parlement européen.

Le Premier ministre polonais Donald Tusk, un collègue centriste, a déclaré que M. Macron "n'avait pas d'autre choix que de dissoudre le Parlement".

"C'est une leçon pour nous", a-t-il ajouté.

LA BATAILLE POUR LA SUCCESSION S'INTENSIFIE

Les conseillers de M. Macron ont déclaré que le président avait pris sa décision après le 80e anniversaire du débarquement en Normandie, qui a eu lieu cette semaine, lorsqu'il a rencontré des gens qui se promenaient et qui ont dit qu'ils étaient fatigués des interminables querelles politiques au Parlement.

Mme Le Pen et M. Bardella ont cherché à présenter les élections européennes comme un référendum de mi-mandat sur le mandat de M. Macron, en s'appuyant sur le mécontentement suscité par l'immigration, la criminalité et une crise de l'inflation qui dure depuis deux ans.

Les bons résultats de Mme Le Pen, qui a gagné 10 points par rapport aux dernières élections européennes de 2019, pourraient attirer les rebelles conservateurs vers son parti et mettre la pression sur le camp centriste de M. Macron, alors que la bataille de succession pour le remplacer s'intensifie.

Plusieurs grands noms - dont le ministre de l'Intérieur Gerald Darmanin, l'ancien Premier ministre Édouard Philippe, l'actuel, Gabriel Attal, et le ministre des Finances Bruno Le Maire - sont tous désireux d'occuper le poste le plus élevé, selon des sources politiques.

"Nous devrons faire un examen de conscience et expliquer aux Français pourquoi nous n'avons pas su les écouter suffisamment", a déclaré M. Darmanin avant l'annonce de M. Macon. Il a ajouté qu'il ne craignait pas les élections.

Les résultats de dimanche ont également vu la résurgence du centre-gauche français, avec le candidat socialiste Raphaël

Glucksmann

un modéré pro-Ukraine, qui a obtenu quelque 14 % des voix. Ses bons résultats enhardiront les socialistes, qui risquaient l'oubli électoral après la victoire de Macron en 2017. (Reportage de Tassilo Hummel et Michel Rose, édition de Benoit Van Overstraeten, William Maclean et Keith Weir)