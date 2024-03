Le président français Emmanuel Macron a décerné la plus haute distinction française au milliardaire Bernard Arnault, PDG de LVMH, lors d'une cérémonie organisée à Paris mercredi en présence de la superstar Beyonce et du cofondateur de Tesla, Elon Musk, ont rapporté les médias français.

La réception au palais de l'Élysée en l'honneur de l'homme le plus riche du monde, qui a été promu Grand-Croix de la Légion d'honneur, avait été tenue secrète, sans communication officielle de l'Élysée sur les médias sociaux ou ailleurs.

Ni le bureau de M. Macron ni LVMH n'ont répondu à une demande de commentaire de Reuters.

M. Arnault, qui a bâti le plus grand empire de luxe au monde et contrôle certains des noms les plus prestigieux de la mode, dont Louis Vuitton et Christian Dior, a tissé des liens étroits avec le président français.

Le PDG de LVMH a ouvert une multitude d'usines de luxe à travers la France au cours des dernières années, revitalisant les zones rurales avec des emplois bien rémunérés dans la fabrication d'articles en cuir, ce que le gouvernement a mis en avant pour témoigner du succès de sa politique en faveur des entreprises.

Reuters a rapporté en 2020 que M. Macron avait demandé à son gouvernement d'aider M. Arnault à négocier un meilleur prix pour acheter l'emblématique maison de joaillerie américaine Tiffany, selon plusieurs sources. L'Élysée avait alors refusé tout commentaire.

L'histoire a été rapportée pour la première fois par Politico.