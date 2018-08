Le président afghan décrète un cessez-le-feu pour l'Aïd el Kébir

(Actualisé avec réaction US et contexte § 5-6-11-12)

par Rupam Jain et Sayed Hassib

KABOUL, 19 août (Reuters) - Le président afghan Ashraf Ghani a décrété dimanche un cessez-le-feu pour l'Aïd el Kébir, la fête musulmane du sacrifice, malgré les intenses combats de ces derniers jours à Ghazni, dans le centre du pays, et dans la province de Faryab, dans le Nord.

"Le cessez-le-feu conditionnel débutera demain (lundi) et se poursuivra aussi longtemps que les taliban le respecteront", a annoncé le président lors d'une cérémonie de commémoration de l'indépendance.

"Nous invitons la direction des taliban à se conformer au souhaits des Afghans, qui veulent une paix réelle et durable", a-t-il ajouté.

Selon des sources proches des taliban, les dirigeants de la milice islamiste se sont également prononcés pour une trêve de quatre jours à l'occasion de l'Aïd, mais la décision n'a pas encore été approuvée par leur chef suprême, le cheikh Haibatullah Akhunzada. Dans un communiqué, le mouvement annonce en outre la libération prochaine de "centaines de prisonniers", sans plus de précisions.

A Washington, le secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo a salué cette initiative, ajoutant que les Etats-Unis étaient prêts à soutenir et à faciliter des pourparlers de paix directs entre le gouvernement afghan et les insurgés taliban.

"Ce plan, ajoute-t-il dans un communiqué, répond à l'appel clair et constant du peuple afghan en faveur de la paix (...) Il n'existe pas d'obstacles à des discussions. L'heure est à la paix."

Un membre du cabinet de la présidence afghane a précisé que le cessez-le-feu serait observé jusqu'à l'anniversaire de Mahomet, célébré le 21 novembre en Afghanistan. Il ne concerne que les taliban, pas les autres groupes armés dont l'émanation afghane du groupe Etat islamique.

Ashraf Ghani avait déjà proclamé une trêve unilatérale de deux semaines en juin. Les taliban ont quant à eux cessé le combat pendant trois jours pour l'Aïd el Fitr, à la fin du ramadan.

Selon un représentant du ministère de l'Intérieur, des combats ont éclaté samedi dans la province de Faryab, où les taliban se sont emparés d'une partie du district de Bulcheragh. Une cinquantaine de membres des forces gouvernementales y ont été portés disparus, a-t-il précisé.

L'armée afghane appuyée par les forces spéciales et l'aviation américaines a par ailleurs repoussé la semaine dernière l'assaut des taliban à Ghazni, après cinq jours de combats qui ont coûté la vie à 150 militaires et 95 civils.

Depuis le retrait de la plupart des forces étrangères de combat, en 2014, les taliban ont repris du terrain aux forces de sécurité afghanes et contrôlent ou contestent désormais plus de 40% du pays.

D'après les Nations unies, plus de 1.600 civils ont péri au cours de six premiers de l'année dans des explosions, des attentats suicide ou des combats, soit le chiffre le plus élevé de ces dix dernières années. (avec Lesley Wroughton à Washington Jean-Philippe Lefief et Henri-Pierre André pour le service français)