Le président américain dévoile des investissements dans la capture du carbone et le transport en Indonésie

L'accord entre ExxonMobil et Pertamina permettra d'évaluer le développement d'un centre régional de capture et de séquestration du carbone en Indonésie, a déclaré la Maison Blanche dans un communiqué.

Le partenariat "permettra aux secteurs industriels clés de se décarboniser", indique le communiqué, citant les secteurs du raffinage, des produits chimiques, du ciment et de l'acier. Cela permettra de réduire les émissions de carbone, d'assurer des opportunités économiques aux travailleurs indonésiens et d'aider l'Indonésie à atteindre ses ambitions de zéro émission nette en 2060 ou plus tôt.

Une étude conjointe de Pertamina et d'Exxonmobil a révélé une capacité potentielle de stockage du carbone de 1 milliard de tonnes dans les champs pétroliers et gaziers de Pertamina, ce qui pourrait stocker de façon permanente les émissions de l'Indonésie pour les 16 prochaines années, a déclaré Pertamina dans une déclaration séparée dimanche.

M. Biden est en visite en Indonésie pour participer à un sommet du G20 cette semaine à Bali et a annoncé les investissements lors d'une réunion avec le président indonésien Joko Widodo, où il a décrit le pays d'Asie du Sud-Est comme un "partenaire essentiel".

Le président américain a également déclaré que les deux pays collaboreraient pour "protéger nos populations" du COVID-19.

Les États-Unis et l'Indonésie ont également convenu de lancer un contrat de 698 millions de dollars de la Millennium Challenge Corporation (MCC) pour aider à soutenir le développement d'infrastructures de transport respectueuses du climat dans cinq provinces indonésiennes et "d'autres objectifs de développement", selon le communiqué de la Maison Blanche.

Les fonds comprennent 649 millions de dollars des États-Unis et 49 millions de dollars de l'Indonésie.