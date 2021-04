Le président argentin reprendra le travail jeudi

BUENOS AIRES, 14 avril (Reuters) - Le président argentin Alberto Fernandez a reçu le feu vert médical mercredi après avoir été testé positif au COVID-19 plus tôt en avril, bien qu'il n'ait jamais présenté plus que des symptômes légers et qu'il ait continué à travailler pendant une période d'isolement. Alberto Fernandez, 62 ans, avait reçu deux doses du vaccin russe Sputnik V contre le COVID-19 au début de l'année.

Le feu vert a été donné le jour même où Alberto Fernandez a annoncé de nouvelles restrictions dans le pays afin d'endiguer la forte augmentation du nombre de cas lors de la deuxième vague du virus.

Dans un message télévisé, Alberto Fernandez a déclaré que le gouvernement fermerait les écoles de Buenos Aires pendant 15 jours, réduirait les heures d'ouverture et suspendrait les activités sportives, récréatives et culturelles.

Les restrictions commenceraient vendredi et se poursuivraient jusqu'au 30 avril, a-t-il précisé.

Plus tôt dans la journée, l'unité médicale présidentielle a déclaré qu'Alberto Fernandez était en bonne santé, qu'il était asymptomatique et qu'il reprendrait le travail jeudi. (Nicolas Misculin, Adam Jourdan etDave Sherwood; version française Camille Raynaud)