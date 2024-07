Le président biélorusse Alexandre Loukachenko, faisant fi des appels internationaux à la libération des prisonniers politiques de son pays, a suggéré vendredi de faire appel à eux pour nettoyer les dégâts causés par une tempête.

POURQUOI C'EST IMPORTANT

M. Loukachenko a longtemps rejeté les accusations de violation des droits de l'homme, mais la semaine dernière, d'anciens lauréats du prix Nobel et des experts mandatés par l'ONU lui ont demandé de libérer un plus grand nombre des quelque 1 400 prisonniers politiques que compte le pays.

La plupart de ses rivaux sont en prison ou ont fui le pays.

CONTEXTE

M. Loukachenko a organisé une répression massive pour étouffer les protestations des manifestants qui l'accusaient d'avoir truqué sa réélection en 2020. Il s'est maintenu au pouvoir après avoir reçu l'assurance du soutien du président russe Vladimir Poutine.

En 2022, il a permis à Poutine d'utiliser le territoire biélorusse pour envahir l'Ukraine.

CITATIONS CLÉS

"Avant que tout le monde ne commence à [...] poster des messages sur Internet, prenez une hache ou une scie et donnez un coup de main.

"J'ai déjà dit au ministre de l'intérieur ... qu'il sait que nous avons plus de 20 000 détenus. Et les soi-disant prisonniers politiques. Envoyez-les faire le nettoyage. Si c'est nécessaire, dites-le. Mobilisez les habitants et surtout ces parasites".