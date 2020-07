Le président brésilien Bolsonaro testé négatif au coronavirus

SAO PAULO, 25 juillet (Reuters) - Le président brésilien Jair Bolsonaro a annoncé samedi avoir été testé négatif au nouveau coronavirus après avoir été mis en quarantaine pendant plusieurs semaines en raison d'une contamination.

Sur une photo publiée sur les réseaux sociaux, Jair Bolsonaro apparaît avec une boîte d'hydroxychloroquine, un médicament anti-paludique dont l'efficacité dans le traitement du COVID-19 n'a pas été démontrée.

Dans un message accompagnant la photo, il indique que le test RT-PCR était négatif. Il n'a pas dit quand il avait subi le test.

Le président brésilien a indiqué avoir été testé positif trois fois au cours du mois de juillet. Il avait été diagnostiqué positif au COVID-19 le 7 juillet.

Depuis, il avait été mis en isolement dans le palais résidentiel, travaillant en visioconférences.

Le Brésil est le deuxième pays au monde le plus touché par la pandémie, derrière les Etats-Unis, avec plus de 2,3 million de personnes contaminées et 85.000 décès attribués au coronavirus.

En dépit de ce bilan, Jair Bolsonaro a défié à plusieurs reprises les directives des autorités locales de porter un masque en public, même après qu'un juge lui a ordonné fin juin.

Il s'est aussi montré opposé aux règles de distanciation sociale prônées par l'Organisation mondiale de la santé (OMS), estimant que les dégâts économiques occasionnés par ces mesures sont pires que la maladie en elle-même.

En pleine crise sanitaire, il a remercié deux ministres de la Santé, tous deux médecins de formation, pour les remplacer à titre intérim par un général d'armée. (Lisandra Paraguassu, version française Matthieu Protard)