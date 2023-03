Le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva a accepté de nommer un vétéran des marchés financiers et un fonctionnaire à deux postes clés de la banque centrale, dont il a récemment critiqué les décisions, ont déclaré trois personnes au fait du dossier.

Les sources, qui ont requis l'anonymat pour discuter des discussions internes, ont déclaré que Rodolfo Froes, ancien cadre bancaire, devrait remplacer Bruno Serra en tant que directeur de la politique monétaire, tandis que Rodrigo Monteiro, fonctionnaire de carrière, devrait prendre la tête de la supervision du secteur financier, en remplacement de Paulo Souza. Tous deux doivent être approuvés par le Sénat après la nomination officielle de Lula.

Le ministre des finances Fernando Haddad a suggéré les deux noms à Lula, selon les sources. Les mandats de Serra et Souza devaient prendre fin en février, mais ils restent en fonction et voteront mercredi sur la décision de la banque centrale concernant la fixation des taux.

Le palais présidentiel et le ministère des finances n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.

Rodrigo Monteiro est un fonctionnaire de carrière à la banque centrale. Froes se décrit sur LinkedIn comme un investisseur providentiel dans la startup Qulture.Rocks, basée à San Francisco.

Froes a travaillé au début des années 2000 comme gestionnaire de portefeuille à la Bank of America à Sao Paulo avant de rejoindre Banco Fator, où il a siégé jusqu'en 2021 en tant que membre du conseil d'administration et vice-président. À Fator, il a travaillé avec Gabriel Galipolo, aujourd'hui secrétaire exécutif du ministère des finances, qui a été directeur général de la banque jusqu'en 2021.

Expert en partenariats public-privé, M. Galipolo est considéré comme un économiste ayant des relations dans tout le spectre idéologique. Il est coauteur de livres et d'articles avec Luiz Gonzaga Belluzzo, conseiller de longue date de Lula et professeur d'économie à l'Unicamp, considéré comme un centre de pensée économique hétérodoxe.

Carla Argenta, économiste en chef chez CM Capital, a déclaré que l'approbation de Froes par Lula était "une action en faveur du marché", contrairement aux récentes attaques du président contre la politique monétaire restrictive de la banque centrale.

Dan Kawa, directeur des investissements chez TAG Investimentos, a qualifié cette décision de "moindre mal" par rapport à l'éventualité d'un économiste plus à gauche.

"La nomination est celle d'un économiste sans importance dans le monde universitaire et dont la participation au marché financier est insignifiante", a déclaré M. Kawa. "Il semble que ce soit une indication de Galipolo, du camp de Haddad.

En vertu d'une loi de 2021 accordant une autonomie formelle à la banque centrale, le gouverneur Roberto Campos Neto restera en fonction jusqu'en décembre 2024. Lula, qui a attaqué Campos Neto et la banque centrale pour avoir maintenu des taux d'intérêt élevés afin de lutter contre l'inflation, remplacera finalement les neuf membres du conseil d'administration de la banque, qui décide de la politique monétaire.

M. Campos Neto a déclaré en février que le directeur de la politique monétaire devrait idéalement avoir une expérience technique en matière de négociation, car cette fonction exige une interaction importante avec le marché. Le rôle de supervision bancaire est généralement occupé par des fonctionnaires de la banque centrale.

Lula et plusieurs membres de son cabinet ont sévèrement critiqué le taux d'intérêt de référence de la banque centrale, qui est maintenu depuis septembre à 13,75 %, son plus haut niveau depuis six ans, en dépit d'une inflation en baisse et d'un ralentissement économique.

Les décideurs politiques devraient maintenir les taux d'intérêt inchangés plus tard dans la journée de mercredi, dans un contexte de détérioration des prévisions d'inflation, d'incertitude quant à la politique budgétaire et d'inquiétudes croissantes quant à une crise bancaire mondiale.