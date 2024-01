Le gouvernement brésilien a dévoilé un plan de développement industriel pour les dix prochaines années visant à stimuler la croissance de l'économie morose grâce à des crédits d'État et à des subventions pour les entreprises, ainsi qu'à des exigences en matière de contenu local.

Ce nouveau plan constitue un effort de la part du président Luiz Inacio Lula pour relancer l'économie, à l'aide d'une stratégie similaire à celle qu'il avait suivie lors de ses précédents mandats présidentiels, de 2003 à 2010. Mais ces efforts ont finalement été sapés par la chute des prix des matières premières et par un vaste scandale de corruption qui a conduit Lula en prison jusqu'à ce que ses condamnations soient annulées.

Le gauchiste Lula a qualifié le plan d'effort de "réindustrialisation" pour changer les politiques qui se sont concentrées sur la production agricole et les exportations du Brésil, un important producteur mondial de denrées alimentaires, au détriment de l'industrie nationale pendant l'administration de son prédécesseur de droite dure, Jair Bolsonaro.

La Banque nationale de développement (BNDES) a déclaré avoir affecté 250 milliards de reais (50 milliards de dollars) au plan de Lula.

Le coup de pouce à l'industrie locale a été annoncé alors que l'économie brésilienne, la plus importante d'Amérique latine et l'une des dix plus grandes du monde, a commencé à montrer des signes de ralentissement cette année.

Selon la prévision médiane de 50 économistes interrogés par Reuters du 8 au 18 janvier, l'économie devrait ralentir à 1,6 % en 2024, contre 3,0 % en 2023. Les prévisions pour 2025 font état d'une croissance de 2 %.

Le gouvernement a déclaré que les instruments financiers durables et le crédit pour l'innovation, l'infrastructure et les exportations seront prioritaires, en plus des subventions, telles que les incitations fiscales.

Le gouvernement prévoit également d'exiger un contenu local pour les achats publics dans le cadre de son programme restauré d'accélération de la croissance (PAC), ainsi que pour les programmes de logements à bas prix et de transport scolaire.

Le plan vise également à donner la priorité aux travaux d'infrastructure publique, qui "jouent un rôle important pour le développement industriel", a déclaré le gouvernement dans un communiqué.

"Pour inverser la désindustrialisation précoce du pays, la nouvelle politique prévoit l'articulation de plusieurs instruments publics, tels que des lignes de crédit spéciales, des ressources non remboursables, des actions réglementaires et de propriété intellectuelle, en plus d'une politique de travaux publics et d'approvisionnement, avec des incitations pour le contenu local", a déclaré le gouvernement.

(1 $ = 4,9526 reais) (Reportage de Bernardo Caram ; rédaction d'Anthony Boadle ; édition de Mark Heinrich)