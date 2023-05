Le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva a essuyé un échec cuisant sur un projet de loi important visant à protéger la forêt amazonienne et les populations indigènes qui y vivent, et il a dû réduire ses pertes dans un Congrès conservateur.

Mardi soir, les parlementaires soutenus par le puissant lobby agricole ont voté par 283 voix contre 155 un projet de loi qui limiterait la reconnaissance de nouvelles réserves indigènes, une décision considérée par les écologistes et les défenseurs des droits de l'homme comme un revers.

Mercredi, le gouvernement minoritaire de Lula doit faire face à un autre vote clé de la chambre qui réduira les pouvoirs des ministères de l'environnement et des affaires indigènes.

Mais en temps utile, Lula a décidé de négocier l'adoption du décret temporaire pour s'assurer de son approbation avant qu'il n'expire vendredi, ce qui annulerait la réorganisation du gouvernement qui a presque porté à 37 le nombre de ministères lorsqu'il a pris ses fonctions en janvier.

Cela comprendrait la restructuration du ministère de l'économie, où le commerce et l'industrie, ainsi que la planification budgétaire, ont été divisés en portefeuilles distincts.

Les parlementaires ont également retiré les décisions relatives à la terre au ministère des affaires indigènes, tandis que le registre des terres rurales, un outil essentiel pour mettre fin à la déforestation, sera géré par le ministère de l'agriculture et non plus par celui de l'environnement.

Lula a convoqué une réunion d'urgence du cabinet pour discuter du dilemme et a appelé le président de la chambre basse, Arthur Lira, qu'il prévoit de rencontrer également, pour s'assurer que la mesure soit adoptée.

Le principal parti d'opposition et le plus important au Congrès, le Parti libéral conservateur, auquel appartient l'ancien président de droite Jair Bolsonaro, a déclaré qu'il voterait contre le décret de restructuration.

REVERS POUR LES AUTOCHTONES EN MATIÈRE D'ENVIRONNEMENT

La loi adoptée mardi fixerait une date limite pour la reconnaissance des revendications territoriales des indigènes, établissant qu'elles devaient être occupées avant la promulgation de la Constitution actuelle du Brésil en 1988.

Cette proposition a suscité des protestations de la part des groupes indigènes. À l'extérieur de São Paulo, la plus grande ville du Brésil, des manifestants ont bloqué une grande autoroute avec des pneus enflammés et ont utilisé des arcs et des flèches pour affronter la police, qui les a dispersés à l'aide de gaz lacrymogènes.

Le projet de loi 490 n'affecterait pas les réserves actuellement reconnues, mais pourrait avoir des répercussions sur des centaines de territoires en cours d'évaluation. Il a fait l'objet d'une procédure accélérée par la chambre basse afin d'éviter les débats en commission.

La Constitution garantit au million d'autochtones brésiliens le droit de vivre sur leurs terres ancestrales. L'établissement d'une réserve confère à leurs communautés des protections juridiques susceptibles de décourager l'invasion de bûcherons illégaux et de chercheurs d'or sauvages.

Ces derniers se sont multipliés sous Bolsonaro, qui a appelé à l'agriculture commerciale et à l'exploitation minière même dans les réserves reconnues.

Après l'adoption du projet de loi, la ministre des peuples indigènes, Sonia Guajajara, a déclaré que les députés qui l'avaient soutenu seraient "responsables de l'approbation d'un projet de loi qui s'attaque explicitement à la vie des peuples indigènes du Brésil".

Le projet de loi doit encore être approuvé par le Sénat et signé par Lula. Il pourrait y opposer son veto, mais le Congrès pourrait disposer d'un soutien suffisant pour passer outre.