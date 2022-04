Le président chilien Boric promet une coopération énergétique lors de son voyage en Argentine

Le président chilien Gabriel Boric, en visite chez le président argentin Alberto Fernandez pour son premier voyage à l'étranger depuis son arrivée au pouvoir le mois dernier, a promis de travailler avec ses voisins andins sur les questions économiques, énergétiques et culturelles.

"Nous avons des défis qui sont profondément partagés", a déclaré M. Boric lors d'une conférence de presse conjointe avec le président argentin à Buenos Aires.

Le ministre argentin de l'économie, Martin Guzman, et le ministre chilien de l'énergie, Claudio Huepe Minoletti, ont signé une déclaration commune abordant les questions d'intégration et de coopération énergétique bilatérale.

"Guzman et Huepe ont discuté de la commercialisation du gaz naturel, de l'exportation argentine de GNL (gaz naturel liquéfié) et de pétrole, et de la réhabilitation de l'oléoduc Neuquen-Biobio", indique un communiqué du Trésor argentin.

Au milieu des années 2000, après que son propre approvisionnement ait faibli, le gouvernement argentin a coupé les exportations cruciales de gaz vers le Chili, déclenchant une crise diplomatique.

En 2018, les exportations de gaz ont repris. En janvier 2022, les exportations argentines vers le Chili s'élevaient à 351 millions de dollars - y compris le GNL - tandis que les importations en provenance du Chili s'élevaient à 53 millions de dollars, selon les données officielles.

Boric et Fernandez, tous deux de gauche, ont également abordé des questions politiquement sensibles, notamment le conflit avec la communauté indigène Mapuche qui réside en grande partie au Chili mais aussi en Argentine, et Sergio Apablaza, un ancien guérillero détenu par l'Argentine que les autorités chiliennes veulent extrader.

Le Chili est le cinquième partenaire commercial de l'Argentine et l'un de ses principaux investisseurs. (Reportage de Nicholas Misculin ; Reportage supplémentaire de Natalia Ramos à Santiago et Jorge Otarola à Buenos Aires ; Rédaction de Carolina Pulice ; Édition de Paul Simao et Rosalba O'Brien)