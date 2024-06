Le président chinois Xi Jinping a appelé vendredi à la construction de "ponts" dans l'économie mondiale, alors que Pékin est aux prises avec des différends économiques et sécuritaires avec ses voisins et partenaires commerciaux dans le monde entier.

La Chine ne quittera jamais la voie du développement pacifique, a déclaré M. Xi lors d'une conférence commémorant les principes directeurs de la Chine en matière d'affaires étrangères, formulés pour la première fois il y a 70 ans.

La Chine ne deviendra pas non plus un État "fort" qui tenterait de dominer les autres, a déclaré M. Xi aux participants à la conférence, parmi lesquels figuraient l'ancien président du Myanmar, Thein Sein, et l'ancien secrétaire général du parti communiste vietnamien, Nong Duc Manh.

"Face à l'histoire de la paix ou de la guerre, de la prospérité, de l'unité ou de la confrontation, nous devons plus que jamais faire progresser l'esprit et la connotation des cinq principes de la coexistence pacifique", a déclaré M. Xi.

Les cinq principes sont apparus pour la première fois dans un pacte conclu en 1952 avec l'Inde, un rival régional, au sujet de leur frontière himalayenne. Malgré cela, les représentants indiens étaient absents de la première rangée de l'auditoire réservée aux invités d'honneur.

Depuis les années 1950, le parti communiste au pouvoir en Chine est passé de la non-reconnaissance par les Nations unies à la plus grande empreinte diplomatique au monde et à la présidence de la deuxième plus grande économie.

Aujourd'hui, Pékin souhaite que les autres pays la considèrent comme un poids lourd diplomatique, alors même que d'autres pays l'accusent de coercition économique et de concurrence déloyale.

Après que la Chine a négocié une détente inattendue entre l'Iran et l'Arabie saoudite l'année dernière, Wang Yi, le plus haut diplomate chinois, a déclaré que le pays continuerait à jouer un rôle constructif dans la gestion des points chauds de l'actualité mondiale.

Mais le refus de Pékin de condamner l'invasion de l'Ukraine par la Russie et la poursuite d'un "partenariat sans limites" avec Moscou constituent des obstacles à cette ambition et ont conduit la Chine à ne pas participer à un sommet sur une conférence de paix en Suisse au début de ce mois.

Les tensions croissantes entre la Chine et les Philippines dans la mer de Chine méridionale, où le Viêt Nam a également des revendications, ont également conduit les responsables américains à rappeler à Pékin que les obligations du traité de défense mutuelle qu'il a conclu avec les Philippines sont inébranlables.

Les liens commerciaux entre la Chine et l'Union européenne ont également été mis à rude épreuve, le bloc des 27 États prévoyant d'imposer des droits de douane supplémentaires sur les véhicules électriques fabriqués en Chine, ce qui pourrait ouvrir un nouveau front dans la guerre tarifaire entre l'Occident et Pékin, qui a débuté avec les premières taxes à l'importation imposées par Washington en 2018.

L'UE accuse la Chine d'inonder son marché de VE bon marché produits par des constructeurs automobiles chinois qui ont bénéficié d'importantes subventions publiques.

"À l'ère de la mondialisation économique, ce dont nous avons besoin n'est pas de créer des gouffres de division, mais de construire des ponts de communication, et de ne pas lever le rideau de fer de la confrontation, mais d'ouvrir la voie de la coopération", a déclaré M. Xi.