Le président chinois Xi appelle à une plus grande coopération avec le Turkménistan sur le gaz naturel

Le Turkménistan, une nation d'Asie centrale de six millions d'habitants, est le plus grand fournisseur de gaz naturel par canalisation de la Chine.

"La coopération en matière de gaz naturel est la pierre angulaire de la relation Chine-Turkménistan", a déclaré Xi au président turkmène Serdar Berdymukhamedov, qui se trouve à Pékin pour une visite de deux jours.

Les rapports des médias chinois sur leurs rencontres n'ont pas donné de détails spécifiques sur la future coopération énergétique entre les deux pays.

Xi et Berdymukhamedov ont également discuté de la coopération énergétique lors de leur rencontre en septembre dernier en marge d'un sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai (OCS) en Ouzbékistan.

La Chine a acheté davantage de gaz turkmène. Pour les 11 premiers mois de 2022, les importations chinoises de gaz turkmène ont été évaluées à 9,3 milliards de dollars, contre 6,79 milliards de dollars pour l'ensemble de 2021, selon les données des douanes chinoises.

La Chine aurait importé 23,03 millions de tonnes de gaz du Turkménistan au cours des 11 premiers mois de 2022, selon Rystad Energy, ce qui équivaut à plus de 50 % des importations de gaz par canalisation de la Chine.

"En raison de l'important volume de transport et de ses abondantes réserves de gaz, c'est (le Turkménistan) un partenaire très important pour la Chine en matière d'importations énergétiques. Contrairement à ses pairs d'Asie centrale, l'Ouzbékistan et le Kazakhstan, qui réduisent ou coupent parfois les flux, les flux du Turkménistan vers la Chine ont été beaucoup plus stables au fil des ans", a déclaré Wei Xiong, analyste principal chez Rystad.

Le gaz turkmène est acheminé jusqu'à la côte orientale de la Chine par trois conduites principales couvrant 1 833 kilomètres (1 139 miles) et traversant le Kazakhstan et l'Ouzbékistan.

Les deux pays font avancer le projet d'un quatrième gazoduc - la ligne D de 1 000 km qui relie également le Tadjikistan et le Kirghizstan - qui portera finalement la capacité d'approvisionnement annuelle de l'Asie centrale à 85 milliards de mètres cubes (mmc) par an, contre 55 mmc actuellement, ont rapporté les médias d'État chinois.

M. Xiong de Rystad prévoit que les flux de gaz du Turkménistan vers la Chine passeront à près de 70 bcm d'ici 2023, contre plus de 30 bcm en 2021, après la mise en service de la ligne D.

Lors de la réunion de vendredi, Xi et Berdymukhamedov ont convenu d'élever les liens bilatéraux à un "partenariat stratégique global".

Cela placerait le Turkménistan dans la même catégorie diplomatique qu'une trentaine d'autres pays, dont l'Arabie saoudite, l'Australie et le Venezuela.