Le président chinois Xi critique l'"abus" des sanctions lors de la réunion des BRICS

"Notre réunion d'aujourd'hui intervient à un moment de choix crucial pour l'avenir de l'humanité : en tant que marchés émergents et pays en développement clés, les pays BRICS doivent se montrer à la hauteur de leur responsabilité", a déclaré Xi par l'intermédiaire d'un traducteur.

"Nous avons renforcé notre unité et notre coordination", a-t-il ajouté.

"Nous devons abandonner la mentalité de la guerre froide et bloquer la confrontation et nous opposer aux sanctions unilatérales - et à l'abus de sanctions", a déclaré Xi. "La reprise économique mondiale reste un processus tortueux tandis que la paix et la sécurité deviennent des problèmes plus saillants."

Les pays BRICS comprennent le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud.