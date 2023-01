Le président chinois Xi déclare que les relations avec l'Australie vont dans la "bonne direction" - médias d'État

Xi a fait ses commentaires dans un message de félicitations pour l'Australia Day adressé au gouverneur général australien David Hurley, a rapporté l'agence de presse étatique Xinhua.

L'Australie et la Chine "ont passé en revue le passé et regardé vers l'avenir, en faisant des efforts actifs dans la bonne direction pour améliorer et développer les liens Chine-Australie", a déclaré Xi, selon Xinhua.

Après environ trois ans de relations tendues sur toute une série de questions, dont le commerce, des signes sont apparus récemment indiquant que leurs liens se réchauffent.

La Chine a imposé des interdictions officieuses sur des produits australiens, du charbon au vin, en 2020, après que l'Australie a demandé une enquête sur les origines du COVID-19 et a imposé une interdiction du réseau 5G au géant chinois des télécommunications Huawei.

Leurs ministres du Commerce ne se sont pas rencontrés depuis, mais la ministre australienne des Affaires étrangères, Penny Wong, a rencontré son homologue chinois, Wang Yi, le mois dernier, lors de la première visite à Pékin d'un ministre australien depuis 2019.

Le président chinois Xi Jinping a rencontré le Premier ministre australien Anthony Albanese en marge d'un sommet du G20 en Indonésie en novembre, signalant le début d'un dégel.

En janvier, la Chine a autorisé certaines entreprises à reprendre l'importation de charbon australien.

La semaine dernière, Xinhua a rapporté que le ministre chinois du commerce, Wang Wentao, rencontrerait son homologue australien, Don Farrell, par vidéo "dans un avenir proche". Elle n'a pas donné de date.