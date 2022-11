La Chine renforcera également la solidarité et la coopération avec le Sénégal et d'autres pays africains et travaillera ensemble pour construire une communauté Chine-Afrique avec un avenir commun, a déclaré M. Xi au président sénégalais Macky Sall lors d'une réunion tenue en marge du sommet du G20 sur l'île indonésienne de Bali.