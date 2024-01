Le président chinois Xi Jinping a envoyé un message de condoléances au président iranien jeudi pour l'"attaque terroriste" survenue la veille, a déclaré la télévision d'État chinoise CCTV.

Deux explosions ont fait près de 100 morts et de nombreux blessés en Iran mercredi lors d'une cérémonie à la mémoire du commandant Qassem Soleimani, tué par un drone américain en 2020. Les autorités iraniennes ont imputé l'incident de mercredi à des "terroristes" non spécifiés.

M. Xi s'est dit choqué par l'attaque et a souligné que la Chine s'oppose à toutes les formes de terrorisme, "condamne fermement les attaques terroristes" et soutient fermement les efforts de l'Iran pour sauvegarder la sécurité et la stabilité nationales, a indiqué Xinhua.