La Chine a besoin de sécurité pour se développer et doit moderniser son armée pour en faire une "Grande Muraille d'acier", a déclaré lundi le président Xi Jinping, dans un contexte de tensions croissantes avec les États-Unis.

S'exprimant pour la première fois au cours de son troisième mandat à la tête de l'État, qui constitue un précédent, M. Xi a appelé la Chine à renforcer sa capacité à décrocher la sécurité nationale et à gérer la sécurité publique.

"La sécurité est le fondement du développement, la stabilité est la condition préalable à la prospérité", a-t-il déclaré lors de la clôture de la session parlementaire annuelle.

Le Parti communiste au pouvoir devrait renforcer la surveillance du parti sur les questions de sécurité, une mesure qui intervient après que Xi a décroché les hauts responsables de la sécurité avec ses alliés de confiance.

Lundi, M. Xi a également déclaré que la Chine devait parvenir à une plus grande autonomie et à une plus grande force dans le domaine de la science et de la technologie, un appel qui intervient alors que les États-Unis bloquent l'accès de la Chine aux équipements de fabrication de puces et à d'autres technologies de pointe.

En ce qui concerne Taïwan, l'île autonome revendiquée par la Chine et grand producteur de semi-conducteurs, M. Xi a déclaré que la Chine devait s'opposer aux activités indépendantistes et sécessionnistes ainsi qu'à l'ingérence de forces extérieures.