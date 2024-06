Le président chinois Xi Jinping s'est engagé à favoriser un environnement ouvert et compétitif au niveau mondial pour les innovations scientifiques et technologiques, et à développer les échanges et la coopération internationaux, ont rapporté mardi les médias d'État.

Ces commentaires interviennent à un moment où la deuxième économie mondiale tente d'alimenter de nouveaux moteurs de croissance, en essayant de restaurer la confiance des entreprises après une faiblesse prolongée de son industrie immobilière.

S'exprimant lors de la cinquième réunion de la Commission centrale du Parti communiste chinois pour l'approfondissement des réformes, M. Xi s'est engagé à créer un climat ouvert pour l'innovation technologique, a indiqué le média d'État CCTV.

"Nous devrions continuellement améliorer le système de sécurité scientifique et technologique et le mécanisme de prévention des risques, et consolider le principe de sécurité dans un environnement ouvert", a déclaré CCTV, citant la réunion.

Des lignes directrices visant à améliorer le mécanisme de garantie des revenus des agriculteurs et à développer des "entreprises modernes aux caractéristiques chinoises" ont également été approuvées lors de la réunion.

La Chine stabilisera la production de céréales et garantira la sécurité alimentaire, a rapporté CCTV, citant la réunion.

Le comité central du parti communiste au pouvoir se réunira en juillet pour une réunion clé connue sous le nom de plénum, la troisième depuis que l'organe des décideurs de l'élite a été élu en 2022, en se concentrant sur les réformes dans un contexte de "défis" à l'intérieur du pays et à l'étranger.