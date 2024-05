Un tribunal sud-coréen a décidé que le président de SK Group, Chey Tae-won, devait verser plus d'un milliard de dollars à sa femme, dont il est séparé, dans le cadre de leur divorce, ce qui a fait bondir les actions de la société holding du groupe, les spéculateurs pensant qu'il devra acheter davantage d'actions pour consolider son contrôle.

La Haute Cour de Séoul a estimé que les actions détenues par Chey dans la société holding SK Inc devaient être comptabilisées comme faisant partie des biens communs du couple, annulant ainsi une décision rendue en 2022 par un tribunal inférieur pour un montant beaucoup plus faible.

Jeudi, M. Chey a été condamné à verser 1 380 milliards de wons (1 milliard de dollars) en espèces et 2 milliards de wons de pension alimentaire à Roh Soh-yeong, la fille de l'ancien président sud-coréen Roh Tae-woo.

Les avocats de M. Chey ont déclaré qu'il ferait appel.

Les actions de SK Inc ont bondi de 9 % après la décision, ce qui lui confère une valeur de marché de quelque 2 000 milliards de wons.

M. Chey détient 17,7 % de SK Inc. et contrôle SK Hynix, le deuxième fabricant mondial de puces mémoire, ainsi que d'autres filiales de SK par l'intermédiaire de sa participation dans SK Inc.

Park Ju-gun, directeur de la société d'analyse d'entreprises Leaders Index, a déclaré que, puisque la décision de justice ne stipulait pas que Chey partageait sa participation avec Roh, il pensait que les chances d'une augmentation des achats d'actions de SK Inc. étaient faibles.

Il a également déclaré qu'en supposant que la décision soit maintenue, il pensait qu'il était peu probable que Chey vende ses actions pour effectuer le paiement, mais qu'il contracterait probablement des prêts en utilisant ses actions SK Inc. comme garantie.

Le groupe SK est le deuxième conglomérat sud-coréen en termes d'actifs après Samsung, selon la Fair Trade Commission du pays.

(1 $ = 1 378,59 wons)