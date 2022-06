Le président de l'Afrique du Sud, Ramaphosa, suspend le chef du chien de garde pour permettre une enquête.

La protectrice publique Busisiwe Mkhwebane, une fonctionnaire anti-corruption mandatée par la Constitution, a été nommée en 2016 par le prédécesseur de Ramaphosa, Jacob Zuma. Elle est considérée comme alliée de la faction de Zuma au sein du parti au pouvoir, le Congrès national africain (ANC), qui s'oppose à la faction de Ramaphosa, ce qu'elle a démenti.

Son mandat a été entaché par des allégations selon lesquelles elle aurait mené une campagne anti-Ramaphosa et elle a été largement critiquée pour avoir perdu plusieurs jugements de tribunaux très médiatisés.

Ce développement intervient après que le président ait demandé à Mkhwebane en mars de lui fournir des raisons de ne pas la suspendre, après qu'une commission parlementaire ait décidé de poursuivre sa motion de destitution.

Mercredi, une déclaration publiée par le Protecteur public a déclaré que Mme Mkhwebane avait reçu des critiques injustes et avait également été accusée par les médias et les politiciens de "cibler" certains membres de la branche exécutive du gouvernement et de s'impliquer dans la politique des partis.

En 2020, le Parlement sud-africain avait entamé une procédure visant à l'évincer en raison des critiques formulées à l'encontre de son bilan.