Le président de l'OTB italien prévoit une croissance organique des ventes de 20 % dans les années à venir.

Le groupe de mode italien OTB prévoit une croissance organique annuelle des ventes de 20% dans les années à venir et a des "objectifs très ambitieux" alors que l'industrie dans son ensemble commence à se remettre de la pandémie de coronavirus, a déclaré son président Renzo Rosso.

"Les mois à venir seront certainement positifs pour le secteur, il y a des tendances de croissance qui se traduiront par une relance de l'ensemble de l'industrie", a déclaré Rosso dans une déclaration dimanche.

Il a ajouté que, étant donné que les clients "veulent changer, s'amuser, sortir et porter de (nouveaux) vêtements", le secteur de la mode serait en mesure de "revenir aux niveaux pré-pandémiques, voire de les dépasser".

OTB - qui signifie Only The Brave - possède des marques telles que Diesel, Maison Margiela, Marni et Viktor&Rolf et a racheté Jil Sander au détaillant japonais Onward Holdings en mars.

M. Rosso a déclaré que le groupe visait une acquisition importante au moment opportun et qu'il avait également pour objectif de s'introduire en bourse dans quelques années.

(Reportage de Giulia Segreti ; édition de Robert Birsel)