Le président de l'UAW doit faire face à un second tour d'élection alors que les réformateurs font des progrès

Fain, qui, en tant que candidat réformateur, souhaite que l'UAW adopte une approche plus conflictuelle dans les négociations de contrats automobiles et fasse pression pour mettre fin à un système de rémunération à deux niveaux qui paie moins les travailleurs les plus récents, a suivi de peu Curry dans l'élection.

Six candidats réformateurs ont été élus à d'autres postes de direction lors des élections. Le second tour de l'élection, qui déterminera également une course au poste de vice-président et de directeur régional, pourrait permettre aux réformateurs de revendiquer une majorité de sièges au sein du conseil exécutif de l'UAW, composé de 14 membres. Les bulletins de vote doivent être remis avant le 28 février.

Les dirigeants de l'UAW étaient auparavant élus par un système de délégués. Les membres ont approuvé les élections directes lors d'un référendum en 2021, exigé dans le cadre d'un règlement du ministère de la Justice américain en 2020 pour résoudre une enquête sur la corruption.

Pendant plus de trois décennies, tous les dirigeants de l'UAW sont issus d'une liste de candidats administratifs.

Curry est président de l'UAW depuis juin 2021, et membre de l'UAW depuis 1992.

M. Fain est membre de l'UAW depuis plus de deux décennies, où il a occupé le poste de dirigeant d'une section locale de l'Indiana représentant les travailleurs d'une usine de moulage Stellantis et celui de représentant international.

L'UAW compte environ 375 000 membres aux États-Unis.

"C'est notre chance de réformer véritablement l'UAW et de remettre le pouvoir et le contrôle de notre syndicat entre les mains des membres en élisant des dirigeants qui seront tenus responsables par les membres", a déclaré Fain.

M. Curry a déclaré que le nouveau conseil sera assermenté le 12 décembre. "Nos membres se sont exprimés", a déclaré M. Curry, se disant confiant que les membres du conseil ont "une vision du renforcement de notre grand syndicat".

Les contrats de travail avec General Motors, Ford Motor et la société mère de Chrysler, Stellantis, expirent à la fin de l'année 2023, et cette semaine, les travailleurs voteront dans une usine de fabrication de cellules de batterie de la coentreprise GM, LG Energy Ultium, dans l'Ohio, pour décider s'ils veulent rejoindre l'UAW.

De nombreux dirigeants de l'UAW ont plaidé coupable d'avoir détourné des millions de dollars à leur profit personnel, utilisant les fonds pour acheter de l'alcool, des cigares, des sorties au golf et des séjours coûteux dans des hôtels, y compris deux anciens présidents.

FCA US, la filiale d'exploitation nord-américaine de Stellantis, a plaidé coupable en 2021 d'avoir versé 3,5 millions de dollars en paiements illégaux à des dirigeants de l'UAW et a payé une amende de 30 millions de dollars.