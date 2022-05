Le président de l'Union africaine va se rendre à Moscou et à Kyiv

DAKAR (Reuters) - Le président sénégalais Macky Sall a annoncé dimanche vouloir se rendre à Moscou et à Kyiv dans les semaines à venir au nom de l'Union africaine dont il assume actuellement la présidence, afin de contribuer à une baisse des tensions entre l'Ukraine et la Russie et ramener la paix par le dialogue.

"Nous ne voulons pas être alignés sur ce conflit, très clairement, nous voulons la paix. Même si nous condamnons l'invasion (russe), nous travaillons pour une désescalade, nous travaillons pour un cessez-le-feu, pour le dialogue (...) c'est la position africaine", a-t-il dit lors d'une conférence de presse commune avec le chancelier allemand Olaf Scholz.

Les troupes russes ont envahi l'Ukraine le 24 février mais Moscou présente ce conflit comme une "opération militaire spéciale", destinée à "dénazifier" le pays et à assurer la sécurité de la Russie.

Kyiv a exclu dimanche un cessez-le-feu ou la moindre concession à la Russie, qui a intensifié pour sa part son offensive militaire dans la région du Donbass, dans l'est de l'Ukraine.

