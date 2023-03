Le gouverneur de la Banque d'Indonésie (BI), Perry Warjiyo, a décroché un second mandat de cinq ans mardi, après que le parlement a accepté à l'unanimité de soutenir sa reconduction.

L'approbation est intervenue après que M. Warjiyo a déclaré un jour plus tôt au comité financier du parlement que la politique monétaire serait axée sur le maintien de la stabilité dans la plus grande économie d'Asie du Sud-Est jusqu'en 2024, dans un contexte d'incertitudes mondiales.

Le gouverneur a également réaffirmé que les hausses de taux d'intérêt de la banque centrale, totalisant 225 points de base entre août et janvier, étaient suffisantes pour ramener l'inflation dans les limites de l'objectif fixé plus tard dans l'année et que la BI se concentrerait sur les mesures de stabilisation de la monnaie pour faire face aux turbulences des marchés mondiaux.

M. Warjiyo, 64 ans, est un banquier central de carrière. Il était le seul candidat du président Joko Widodo pour diriger la Banque centrale de 2023 à 2028. Son premier mandat s'achèvera en mai.