Le président de la Commission des opérations de bourse (SEC) des États-Unis présente la voie à suivre en matière de surveillance du commerce des crypto-monnaies et de protection des investisseurs.

La surveillance élargie de la Securities and Exchange Commission (SEC) exigerait que l'agence enregistre et réglemente les plates-formes sur lesquelles le commerce de titres et de non titres est "entrelacé", a déclaré M. Gensler dans un discours virtuel devant un public de l'Université de Pennsylvanie, son alma mater.

L'agence collaborera également avec la Commodity Futures Trading Commission - son régulateur de marché jumeau - afin d'examiner minutieusement les plateformes qui échangent à la fois des jetons de sécurité basés sur des crypto-monnaies et des jetons de marchandises, a déclaré M. Gensler, ajoutant qu'une éventuelle "ségrégation" de la garde des jetons entre les actifs de la plateforme d'échange et les actifs des clients serait également envisagée pour aider à éviter les vols.

"Tout jeton qui est un titre doit respecter les mêmes règles d'intégrité du marché que les autres titres en vertu de nos lois."