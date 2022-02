Le président de la Corée du Sud donne la priorité à la lutte contre l'inflation et l'augmentation de la dette des ménages.

Présidant une réunion du cabinet, M. Moon a déclaré que les pressions sur les prix à la consommation s'accentuent, ce qui pourrait nuire aux finances des ménages à un moment où les paiements d'intérêts pour les ménages sont également plus élevés à la suite des hausses successives des taux directeurs de la Banque de Corée.

"Notre priorité absolue devrait être de stabiliser les prix des produits de base pour nos citoyens, et je demande le déploiement rapide de diverses politiques pour stabiliser les prix", a déclaré M. Moon.

En janvier, l'inflation des prix à la consommation en Corée du Sud a frôlé le niveau le plus élevé de la décennie et est restée au-dessus de l'objectif de 2 % de la banque centrale pour le dixième mois consécutif, la flambée des prix des denrées alimentaires et de l'énergie ayant poussé les prix à la hausse.

Une élection présidentielle est prévue le 9 mars, et M. Moon quittera ses fonctions le 9 mai, après avoir effectué le seul mandat autorisé par la constitution sud-coréenne.