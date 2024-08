Le président de la Réserve fédérale de Kansas City, Jeff Schmid, l'un des responsables politiques les plus fermes de la banque centrale américaine, a déclaré jeudi que les récentes données "encourageantes" le confortaient dans l'idée que l'inflation se ralentissait et ouvrait la voie à une réduction du taux d'intérêt de la Fed.

"Étant donné le choc de plusieurs décennies que nous avons subi en matière d'inflation, nous devrions chercher le pire dans les données plutôt que le meilleur", a déclaré M. Schmid, soulignant que les prix peuvent être volatils et que la Fed a besoin de "périodes plus longues" pour être sûre de la trajectoire de l'inflation.

"Toutefois, si l'inflation continue d'être faible, je serai de plus en plus convaincu que nous sommes sur la bonne voie pour respecter la partie de notre mandat relative à la stabilité des prix, et il sera approprié d'ajuster l'orientation de notre politique", a-t-il déclaré dans des remarques préparées en vue de la réunion annuelle de l'Association des banquiers du Kansas à Colorado Springs, dans le Colorado.

Avec une inflation d'environ 2,5 % et un objectif de 2 %, la Fed est "proche, mais nous n'y sommes pas encore tout à fait".

La semaine dernière, la Fed a décidé de laisser son taux directeur dans la fourchette de 5,25 % à 5,50 %, où il se trouve depuis plus d'un an, mais elle a indiqué qu'elle pourrait commencer à réduire les coûts d'emprunt le mois prochain, car les risques liés à l'inflation et à l'emploi sont plus proches de l'équilibre.

La faiblesse du rapport sur l'emploi, deux jours après la décision de politique monétaire, a fait craindre aux marchés financiers que la Fed ne doive réagir de manière agressive pour protéger l'économie de la récession.

M. Schmid a réfuté ce point de vue, décrivant l'économie comme résiliente, la demande des consommateurs comme forte et le marché de l'emploi comme se refroidissant sensiblement mais restant "assez sain", si l'on tient compte d'indicateurs autres que la hausse du taux de chômage.

Compte tenu de ces conditions, l'orientation actuelle de la politique monétaire de la Fed "n'est pas si restrictive". Et pour que l'inflation continue de baisser, a-t-il ajouté, le marché de l'emploi doit continuer à se refroidir.

"Cette situation pourrait changer si les conditions s'affaiblissaient encore davantage", a-t-il déclaré, mais dans l'ensemble, il a indiqué qu'il restait sur une position d'attente.

"L'orientation de la politique monétaire sera déterminée par les données et la vigueur de l'économie", a-t-il déclaré. "Compte tenu des chocs considérables que l'économie a subis depuis le début de la décennie, je ne voudrais pas présumer d'une trajectoire ou d'un point final particulier pour le taux directeur.