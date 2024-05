L'élection présidentielle américaine imminente n'influencera pas les décisions de la Réserve fédérale en matière de taux d'intérêt, a déclaré mercredi le président de la Fed, Jerome Powell, ajoutant que les décideurs politiques étaient "en paix" avec l'idée de laisser les considérations politiques en dehors de leur processus de prise de décision.

M. Powell s'est exprimé lors d'une conférence de presse à l'issue de la dernière réunion de la banque centrale américaine.

dernière réunion de politique monétaire de la banque centrale américaine

M. Powell a déclaré que les décisions politiques de la Fed seraient guidées par "ce que nous pensons être la bonne chose à faire pour l'économie", réitérant ainsi une position de longue date consistant à ignorer la politique dans l'analyse économique de la banque centrale.

"Si vous vous engagez sur cette voie, où vous arrêterez-vous ? Nous ne sommes pas sur cette route", a déclaré M. Powell. "Nous sommes au service du peuple américain et nous prenons nos décisions en fonction des données et de la manière dont ces données affectent les perspectives et l'équilibre des risques.

La question de l'indépendance de la Fed est revenue sur le devant de la scène la semaine dernière lorsque le Wall Street Journal

a rapporté que des alliés de l'ancien président Donald Trump préparaient des propositions visant à éroder l'indépendance de la banque centrale et à donner à M. Trump plus d'influence sur la Fed s'il remporte l'élection du 5 novembre.

M. Trump, qui a nommé M. Powell à la tête de la Fed fin 2017, a lancé des attaques verbales virulentes contre la Fed pour avoir relevé les taux en 2018, qualifiant ses décideurs de "boneheads" et de "loco" et menaçant de licencier ou de rétrograder M. Powell à de multiples reprises. Mais la controverse n'a pas été mentionnée dans les transcriptions des réunions de 2018 de la Fed, qui ont été publiées plus tôt cette année.

Selon M. Powell, les transcriptions des réunions de la Fed ne montrent pas non plus que les responsables ont laissé l'élection en cours affecter leurs choix politiques.

En ce qui concerne les élections, "nous sommes en paix, nous savons que nous ferons ce que nous pensons être la bonne chose, quand nous pensons que c'est la bonne chose", a déclaré M. Powell aux journalistes.

La secrétaire au Trésor, Janet Yellen, qui a précédé M. Powell à la tête de la Fed, a également plaidé en faveur de l'indépendance de la banque centrale mercredi, en publiant des extraits d'un discours prononcé par M. Powell.

extraits d'un discours

qu'elle prononcera vendredi dans l'État de l'Arizona, où elle met en garde contre l'érosion des institutions démocratiques qui nuirait à la croissance économique et à la prospérité des États-Unis.

"En tant que présidente de la Réserve fédérale, j'ai insisté sur l'indépendance et la transparence de l'institution, car je pense que c'est important pour la stabilité financière et la croissance économique", a déclaré Mme Yellen, selon les extraits du discours. "Des études récentes ont confirmé mes convictions : Elles ont montré qu'une plus grande indépendance de la banque centrale est associée à une plus grande stabilité des prix, ce qui contribue de manière significative à la croissance à long terme". (Rapport de Michael S. Derby ; Rédaction de Paul Simao)