Le président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, devrait présenter son témoignage semestriel sur la politique monétaire le 9 juillet devant la commission bancaire du Sénat, a indiqué lundi le bureau du sénateur Sherrod Brown, président de la commission.

Si la programmation se déroule comme par le passé, M. Powell fera le même témoignage devant la commission des services financiers de la Chambre des représentants le jour suivant. Les porte-parole de cette commission n'ont pas répondu immédiatement à une demande d'information.

Les deux auditions durent généralement plusieurs heures et les législateurs des deux bords interrogent M. Powell sur toute une série de sujets allant de la politique des taux d'intérêt à l'état du système bancaire.

M. Powell a été nommé président de la Fed par l'ancien président Donald Trump et reconduit pour un second mandat par le président Joe Biden. À tout moment, il cherche à affirmer l'indépendance de la banque centrale vis-à-vis de la politique, les décisions relatives aux taux d'intérêt étant entièrement déterminées par l'état de l'économie.

La semaine dernière, la Fed a maintenu son taux directeur dans la fourchette de 5,25 % à 5,5 % et a indiqué qu'elle ne réduirait les coûts d'emprunt qu'une seule fois cette année.

Si ces prévisions - qui supposent une lente progression de l'inflation et l'absence de fissures importantes sur le marché du travail - se confirment, on peut s'attendre à ce que la Fed reste sur la touche jusqu'à la fin de l'élection présidentielle de novembre.

M. Brown et d'autres démocrates ont demandé à la Fed de réduire les taux afin de rendre les logements plus abordables. Une baisse des taux avant l'élection pourrait aider M. Biden, un démocrate, dans sa revanche contre M. Trump, un républicain qui a déclaré qu'il pensait que la Fed pourrait baisser les taux d'intérêt pour contribuer à faire basculer l'élection.