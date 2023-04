La gouverneure de la Réserve fédérale, Lisa Cook, a déclaré vendredi qu'elle mettrait en balance les signes d'une accélération de l'inflation et les effets négatifs potentiels sur l'économie des récentes turbulences dans le secteur bancaire, afin de calibrer le niveau adéquat des taux d'intérêt pour réduire l'inflation dans un contexte d'incertitude.

"D'une part, si le resserrement des conditions de financement freine l'économie, la trajectoire appropriée du taux des fonds fédéraux pourrait être plus basse qu'elle ne le serait en leur absence", a déclaré M. Cook dans des remarques préparées pour être diffusées. "D'autre part, si les données montrent que l'économie reste forte et que la désinflation ralentit, il se peut que nous ayons plus de travail à faire.