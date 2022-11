Le président de la Fed, M. Evans, estime que des hausses de taux plus modestes sont judicieuses, mais que le frontloading est terminé.

"À partir de maintenant, je ne pense plus qu'il s'agisse de frontloading, je pense qu'il s'agit de rechercher le bon niveau de restriction", a déclaré M. Evans dans une interview à Reuters, faisant référence à la série de hausses de taux surdimensionnées de la banque centrale américaine.

"Revenir à un rythme qui n'est pas de 75 (points de base), donner au Comité (fédéral de l'Open Market) un peu de marge de manœuvre pour voir plus de données avant de prendre trop d'avance sur ce que vous voulez éventuellement faire, me semble logique."

La Fed a procédé mercredi à sa quatrième hausse consécutive de 75 points de base des taux d'intérêt, portant le taux directeur à 3,75 %-4,00 %, dans le cadre d'un effort visant à amener "rapidement" les coûts d'emprunt à un niveau suffisamment élevé pour qu'ils commencent à ralentir la croissance et à mordre sur l'inflation.

M. Evans a déclaré qu'il soutenait la décision de cette semaine et qu'il s'attendait également à ce que la Fed doive éventuellement relever son taux d'intérêt de référence au jour le jour "légèrement plus haut" que la fourchette de 4,50 % à 4,75 % que lui et bon nombre de ses collègues responsables de la politique monétaire avaient précédemment estimé comme marquant le sommet du cycle de resserrement actuel.

Mais la Fed devrait maintenant ralentir le rythme de ses augmentations de taux, étant donné qu'une politique plus stricte ne fera probablement baisser l'inflation que lentement, a-t-il déclaré, faisant écho, mais avec un accent légèrement plus dovish, à l'opinion du président de la Fed, Jerome Powell, exposée plus tôt cette semaine.

"Il y a une capacité suffisante" pour resserrer la politique monétaire, même à un rythme plus lent, a-t-il dit. "Nous avons accompli le front-loading et nous sommes maintenant au point où nous cherchons le bon niveau de restriction et où nous sommes conscients de la dépendance aux données dans un monde où l'inflation est simplement plus en retard que l'économie réelle."

La mesure d'inflation préférée de la Fed est plus de trois fois supérieure à l'objectif de 2 % de la banque centrale. On ne s'attend pas à ce qu'elle revienne à cet objectif avant quelques années, même dans le cadre de la campagne de hausse des taux la plus agressive de la Fed depuis les années 1980.

"Si le Comité voyait toujours la nécessité d'augmenter les taux rapidement, parce que les rapports d'inflation ne sont pas aussi favorables que nous le souhaiterions, vous pouvez faire 50 (points de base), à plusieurs reprises, et en quatre réunions vous avez augmenté de 200 points de base", a déclaré Evans.

Mais la Fed serait également en mesure de passer de 50 points de base à 25 points de base de hausses si elle en avait besoin, a-t-il ajouté.

"Vous devez être suffisamment proche du point où vous pensez que ce n'est pas beaucoup plus loin, ou cela devient très bilatéral. Vous recherchez le point où vous avez des risques bilatéraux", a déclaré M. Evans. "Je pense que la plupart des gens diraient qu'en ce moment, ce n'est pas bilatéral : les rapports d'inflation sont susceptibles d'être encore décevants même s'ils commencent à s'améliorer."