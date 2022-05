Le président de la Fed, M. Evans, souhaite des hausses de taux plus faibles aux États-Unis d'ici juillet ou septembre.

Le président de la Banque de la Réserve fédérale de Chicago, Charles Evans, a déclaré mardi qu'il était favorable à une hausse des taux plus faible d'ici juillet ou septembre afin de donner à la Fed le temps d'évaluer l'inflation et le marché de l'emploi alors qu'elle pousse les coûts d'emprunt vers la neutralité, et probablement au-delà.

"Je pense que le front-loading est important pour accélérer le resserrement nécessaire des conditions financières, ainsi que pour démontrer notre engagement à contenir l'inflation, aidant ainsi à garder les attentes inflationnistes sous contrôle", a déclaré Evans aux Money Marketeers à New York, notant que l'inflation est "beaucoup trop élevée".

La Fed a augmenté les taux d'intérêt de trois quarts de point de pourcentage depuis le début de l'année, y compris une hausse plus importante que d'habitude d'un demi-point plus tôt ce mois-ci, qui a porté les coûts d'emprunt à court terme dans une fourchette de 0,75 % à 1 %.

Le président de la Fed, Jerome Powell, a signalé qu'au moins deux hausses de taux d'un demi-point sont à venir. Mardi, il a déclaré au Wall Bourse Journal que la banque centrale continuera à "pousser" les hausses de taux jusqu'à ce qu'elle voie l'inflation diminuer d'une "manière claire et convaincante", n'hésitant pas à agir plus agressivement si cela ne se produit pas.

Les taux devront probablement dépasser le niveau neutre, a déclaré M. Evans aux journalistes, mais les pousser jusque-là le rend "nerveux", en partie parce qu'il est difficile de savoir exactement quand les taux commenceront à mordre sur la croissance, et que d'autres risques pourraient soudainement apparaître.

Ainsi, plutôt que d'avancer à grands pas par bonds d'un demi-point, M. Evans veut aller plus lentement.

"Je m'attends à ce qu'en juillet, septembre, nous parlions de cela", a déclaré Evans aux journalistes après son discours. D'ici décembre, a-t-il ajouté, il s'attend à ce que "nous ayons terminé toute hausse de 50 (points de base) et mis en place au moins quelques hausses de 25 (points de base)".

Ce rythme plus lent donnerait à la Fed le temps de vérifier si les nœuds de la chaîne d'approvisionnement se relâchent, et d'évaluer la dynamique de l'inflation et l'impact des coûts d'emprunt plus élevés sur ce qu'il a appelé un marché du travail "carrément tendu". Le chômage est à 3,6 % et les offres d'emploi sont à un niveau record.

"Si nous en avons besoin, nous serons bien placés pour réagir de manière plus agressive si les conditions d'inflation ne s'améliorent pas suffisamment ou, alternativement, pour réduire les ajustements prévus si les conditions économiques s'adoucissent d'une manière qui menace notre mandat d'emploi", a déclaré M. Evans.

Les prix des contrats à terme liés au taux directeur de la Fed reflètent les attentes d'une fourchette de taux directeurs de 2,75 % à 3 % en fin d'année, et d'un relèvement des taux dans une fourchette de 3 % à 3,25 %.

Des critiques, dont plusieurs anciens banquiers centraux américains, ont récemment averti que la Fed, en attendant trop longtemps pour relever les taux, a préparé l'économie à une récession.

"Étant donné la force actuelle de la demande globale, la forte demande de travailleurs et les améliorations du côté de l'offre que je prévois, je pense qu'une position légèrement restrictive sera toujours compatible avec une économie en croissance", a déclaré M. Evans. (Reportage de Dan Burns ; Rédaction d'Ann Saphir ; Édition de Richard Pullin)