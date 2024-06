Le président de la Réserve fédérale de Minneapolis, Neel Kashkari, a déclaré dimanche qu'il était "raisonnable de prévoir" que la banque centrale américaine réduirait ses taux d'intérêt une fois cette année, en attendant le mois de décembre.

M. Kashkari a fait ce commentaire lors d'une interview accordée à l'émission "Face the Nation" de la chaîne CBS. "Cela dépendra vraiment des données, et nous sommes en très bonne position pour prendre notre temps, obtenir plus de données sur l'inflation, sur l'économie, sur le marché du travail, avant de prendre une quelconque décision", a-t-il déclaré. (Rapporté par Ann Saphir ; édité par Paul Simao)