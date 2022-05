Le président de la Fed, M. Powell, promet de relever les taux aussi haut que nécessaire pour tuer la poussée d'inflation.

Mardi, le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a promis que la banque centrale américaine augmenterait les taux d'intérêt autant que nécessaire pour tuer une poussée d'inflation qui, selon lui, menace les fondements de l'économie.

"Ce que nous devons voir, c'est une baisse de l'inflation de manière claire et convaincante et nous allons continuer à pousser jusqu'à ce que nous le voyions", a déclaré M. Powell lors d'un événement organisé par le Wall Bourse Journal. "Si nous ne voyons pas cela, nous devrons envisager d'agir plus agressivement" pour resserrer les conditions financières.

"Atteindre la stabilité des prix, restaurer la stabilité des prix, est un besoin inconditionnel. Quelque chose que nous devons faire parce que, en réalité, l'économie ne fonctionne pas pour les travailleurs ou pour les entreprises ou pour quiconque sans la stabilité des prix. C'est le fondement de l'économie, vraiment."

Reconnaissant la "douleur" possible que le contrôle de l'inflation pourrait causer en termes de ralentissement de la croissance économique ou d'augmentation du chômage, M. Powell a déclaré qu'il existait des "voies" pour que le rythme des hausses de prix s'atténue sans une récession complète.

Mais si l'inflation ne baisse pas, M. Powell a déclaré que la Fed n'hésiterait pas à relever les taux jusqu'à ce qu'elle le fasse.

"Si cela implique de dépasser les niveaux largement compris de 'neutre', nous n'hésiterons pas à le faire", a déclaré M. Powell, en faisant référence au taux auquel l'activité économique n'est ni stimulée ni limitée. "Nous irons jusqu'à ce que nous sentions que nous sommes à un endroit où nous pouvons dire 'oui, les conditions financières sont à un endroit approprié, nous voyons l'inflation baisser.'"

La Fed a augmenté son taux directeur de référence de trois quarts de point de pourcentage cette année, et est en passe de l'augmenter à nouveau par tranches d'un demi-point de pourcentage lors de ses deux prochaines réunions en juin et juillet. Les taux d'intérêt du marché sur les obligations du Trésor, les hypothèques à 30 ans et d'autres formes de dette ont augmenté beaucoup plus rapidement dans le cadre d'un resserrement financier prévu par les actions à venir de la Fed.

Ce qui se passera ensuite - combien de fois la banque centrale augmentera les taux, et à quelle vitesse - dépend de l'évolution de l'économie et de l'inflation, ce que Powell a déclaré que la Fed évaluerait "réunion par réunion, lecture des données par lecture des données".

Ses remarques ont consolidé les attentes sur les marchés à terme des taux, selon lesquelles le taux cible de la Fed atteindrait au moins 2,75 % à 3,00 % d'ici la fin de l'année et peut-être plus, en augmentant progressivement depuis la fourchette actuelle de 0,75 % à 1 %. L'outil FedWatch de CME Group a montré mardi une probabilité supérieure à une sur quatre que le taux directeur termine l'année entre 3,00 % et 3,25 %, contre environ une chance sur dix lundi.

JUSQU'À CE QUE QUELQUE CHOSE SE BRISE

Entre-temps, les économistes sont divisés entre ceux qui pensent que l'inflation va s'effondrer d'elle-même et laisser la Fed agir moins, et ceux qui estiment que la banque centrale pourrait devoir augmenter son taux par incréments de trois quarts de point de pourcentage pour parvenir à contrôler une inflation qui rappelle les chocs des années 1970 et du début des années 1980.

Les données de ces dernières semaines ont été remplies de signaux contradictoires.

Les ventes au détail, l'embauche et la production manufacturière montrent toutes une économie qui est elle-même inébranlable, jusqu'à présent, face à la hausse des coûts d'emprunt.

"L'économie est forte. Les bilans des consommateurs sont sains. Les entreprises sont en bonne santé", a déclaré M. Powell, affirmant que cette force est l'une des raisons pour lesquelles la Fed peut pousser les taux d'intérêt à la hausse et ralentir suffisamment la croissance pour refroidir l'inflation sans provoquer le genre de contraction douloureuse que la banque centrale a utilisée dans le passé pour freiner les prix.

Dans le même temps, la guerre en Ukraine rend les aliments et le carburant plus chers dans le monde entier, tandis qu'une nouvelle série de blocages dus au coronavirus en Chine menace de maintenir la hausse des prix des produits manufacturés et des intrants industriels.

Si l'on ajoute à cela une demande de consommation toujours forte aux États-Unis, cela pourrait obliger la Fed à prendre des mesures encore plus sévères.

La Fed vise un taux d'inflation de 2 % par an, mais les prix utilisant la mesure préférée de la banque centrale augmentent actuellement à plus de trois fois ce niveau. Une inflation trop rapide peut fausser la planification des ménages et des entreprises et, ce qui est plus important pour le sentiment d'urgence ressenti par Powell et ses collègues de la Fed, éroder la capacité de la banque centrale à la garder sous contrôle.

"Une fois que la Fed commence à augmenter les taux, elle continue à le faire jusqu'à ce que quelque chose se casse. La question qui se pose maintenant est de savoir ce que nous devrions considérer comme une rupture potentielle ? Le marché des actions ? Le crédit ? Est-ce le logement ? Je pense que ce sera la grande inconnue de ce cycle", a déclaré Ian Lyngen, responsable de la stratégie des taux américains chez BMO Capital Markets à New York. (Rapports de Howard Schneider et Ann Saphir ; Rapports supplémentaires de Karen Brettell ; Édition de Chizu Nomiyama et Paul Simao)