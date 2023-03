Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a déclaré mardi que l'objectif d'inflation de 2 % fixé par la banque centrale américaine il y a dix ans a été un facteur clé pour maintenir l'inflation à un faible niveau et que le maintien de cet objectif au niveau actuel devrait contribuer aux efforts des décideurs politiques pour réduire les fortes pressions sur les prix.

"Nous pensons qu'il est très important que nous nous en tenions à un objectif d'inflation de 2 % et que nous n'envisagions pas de le modifier", a déclaré M. Powell lors de sa déposition semestrielle devant la commission bancaire du Sénat américain. L'objectif d'inflation de 2 % "ancre réellement l'inflation" car "la croyance moderne est que les attentes des gens en matière d'inflation ont un effet réel sur l'inflation. Si vous vous attendez à ce que l'inflation augmente de 5 %, elle le fera", a-t-il déclaré.

La Fed a besoin de ce point d'ancrage en ce moment.

La banque centrale américaine a relevé ses taux de manière agressive et s'est débarrassée des obligations qu'elle détient pour contrer les niveaux d'inflation les plus élevés que les États-Unis aient connus depuis des décennies. Les perturbations liées à la pandémie de coronavirus, associées à une très forte demande en partie stimulée par les mesures de relance du gouvernement, ont contribué à faire grimper l'inflation après de nombreuses années de pressions sur les prix qui sont restées en deçà de l'objectif de 2 % de la Fed, adopté pour la première fois en 2012 après des années d'existence d'un statut de facto.

Les efforts de la Fed pour tempérer l'inflation ont fait passer le taux d'intérêt de référence au jour le jour d'un niveau proche de zéro il y a un an à la fourchette actuelle de 4,50 %-4,75 %. M. Powell a noté mardi que la persistance d'une inflation élevée dans un contexte de vigueur économique plus large pourrait amener la banque centrale à accélérer le rythme des futures hausses de taux et à aller plus loin avec elles en temps utile.

UN ACTE D'EQUILIBRE

Au fur et à mesure que la Fed a agi sur l'inflation, elle a été poursuivie par la crainte que ses augmentations de taux ne fassent entrer l'économie en récession et ne fassent grimper le chômage dans des proportions intolérables. C'est ce qui a amené certains critiques à dire que la Fed pourrait vouloir relever son objectif d'inflation de 2 %, ce qui permettrait d'atteindre plus facilement le niveau souhaité tout en minimisant les risques pour l'économie dans son ensemble.

Les responsables de la Fed se sont à plusieurs reprises opposés à cette idée. Ils affirment qu'en agissant ainsi maintenant, ils nuiraient à leur crédibilité auprès des marchés et du grand public, qui s'attendraient à l'avenir à ce que la banque centrale modifie son objectif d'inflation en fonction de l'opportunité des défis auxquels elle est confrontée à ce moment-là.

Les décideurs politiques pensent également qu'une inflation supérieure à 2 % contribuerait à ancrer les fortes pressions sur les prix dans l'économie et rendrait d'autant plus difficile la réduction de l'inflation à l'avenir.

D'autres grandes banques centrales visent également un taux d'inflation de 2 %. Nombreux sont ceux qui se sont interrogés sur les raisons pour lesquelles les autorités se sont concentrées sur ce chiffre, plutôt que sur un chiffre comme zéro, qui, en théorie, est le niveau qui correspond le mieux à des pressions inflationnistes inchangées. La banque centrale de Nouvelle-Zélande a été la première à essayer un objectif de 2 %.

Les banquiers centraux ont rétorqué que 2 % leur donnait une marge de manœuvre : Ce niveau n'est pas assez élevé pour entraîner une hausse notable des prix et il permet aux banques centrales d'éviter une baisse des prix, que la plupart des économistes considèrent comme préjudiciable à la santé de l'économie.

Vous pourriez dire : "0 % d'inflation, des prix stables, pas d'inflation, c'est logique", a déclaré John Williams, président de la Fed de New York, le 19 janvier. Cela dit, "nous savons que si vous essayez de réduire l'inflation à un niveau trop bas", vous risquez de ramener le taux cible de la banque centrale à zéro, ce qui complique la conduite de la politique monétaire, a-t-il ajouté.

La réponse "Boucles d'or" à 2 %, si vous voulez, consiste à équilibrer les objectifs de stabilité des prix et les objectifs d'emploi maximum, en tenant compte de tous les facteurs qui influencent l'interaction entre les deux", a déclaré M. Williams.