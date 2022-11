Le président de la Guinée équatoriale, Obiang, cherche à prolonger son règne de 43 ans

Cette nation pétrolière ouest-africaine d'environ 1,5 million d'habitants n'a eu que deux présidents depuis son indépendance de l'Espagne en 1968. Obiang a évincé son oncle Francisco Macias Nguema lors d'un coup d'État en 1979.

Obiang, 80 ans, toujours élu avec plus de 90 % des voix dans les scrutins mis en doute par les observateurs internationaux, est en lice pour un sixième mandat contre deux autres candidats : Andres Esono Ondo et Buenaventura Monsuy Asumu. Les élections parlementaires et locales auront lieu en même temps.

La production de pétrole et de gaz représente environ trois quarts des revenus de cet État membre de l'OPEP. Mais la production a diminué ces dernières années pour atteindre environ 93 000 barils par jour (bpj), contre environ 160 000 bpj en 2015, en raison du vieillissement des champs.

Bien que la minuscule nation du golfe de Guinée ait connu d'importants investissements dans les infrastructures, les critiques affirment que sous Obiang, la richesse pétrolière a rempli les poches de son entourage, qui affiche un style de vie luxueux alors que la majorité de la population vit dans la pauvreté.

Obiang est également accusé de museler la dissidence et la liberté d'expression. Le gouvernement a nié ces accusations.

Les manifestations sont pour la plupart interdites, les médias sont fortement contrôlés et il n'est pas rare que des opposants politiques soient arrêtés arbitrairement et torturés, selon les groupes de défense des droits.

L'intimidation s'est accrue à l'approche des élections, selon les activistes, les autorités ciblant les groupes de la société civile et les critiques du régime.

En septembre, les forces de sécurité ont fait une descente au siège d'un parti d'opposition interdit - le seul à avoir un siège au parlement - et ont détenu plus de 100 de ses membres.

"Dimanche, les gens voteront comme le gouvernement l'attend, car on ne peut pas exprimer librement son opinion en Guinée équatoriale", a déclaré à Reuters Tutu Alicante, militant des droits de l'homme.

"TOUT CE QU'IL FAUDRA"

La répression avant le vote a contrebalancé les efforts déployés par Obiang pour améliorer son image à l'étranger, le dernier en date étant la décision d'abolir la peine de mort plus tôt cette année.

"Il se lave le visage devant la communauté internationale", a déclaré Marta Colomer, chargée de campagne principale pour l'Afrique de l'Ouest à Amnesty International.

Des allégations de corruption ont également entaché le mandat d'Obiang, malgré plusieurs promesses d'accroître la transparence.

Son fils, le vice-président Teodoro Nguema Obiang Mangue, que les observateurs voient comme un successeur potentiel, a été condamné pour détournement de fonds par un tribunal français en 2020.

Les biens que les puissances étrangères disent qu'il a acheté avec des gains mal acquis comprennent un gant recouvert de cristal porté par Michael Jackson, une limousine Rolls-Royce blindée et un yacht.

Le père et le fils ont tous deux toujours nié avoir commis des actes répréhensibles.

S'il est réélu, Obiang devra faire face à de nouveaux défis. L'économie a été frappée par le COVID-19 et bien que la guerre en Ukraine ait stimulé la demande de pétrole non russe, elle a également entraîné une forte hausse des prix des denrées alimentaires.

"L'opposition n'a aucune chance", a déclaré Alicante. "Il va faire tout ce qu'il faut pour ne pas quitter le pouvoir".