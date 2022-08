Le président de la Sierra Leone affirme que les manifestations visaient à renverser le gouvernement

Mercredi, les policiers ont utilisé des gaz lacrymogènes et, dans certains cas, des armes à feu pour disperser de grandes foules de manifestants qui jetaient des pierres et brûlaient des pneus dans la capitale Freetown et dans plusieurs villes du nord du pays, cœur de l'opposition.

"Il ne s'agissait pas d'une protestation contre la cherté de la vie occasionnée par la crise économique mondiale actuelle", a déclaré Maada Bio dans un discours à la nation.

"Le chant des insurgés était pour un renversement violent du gouvernement démocratiquement élu", a-t-il dit, ajoutant que le gouvernement enquêterait sur tous les décès.

Plusieurs résidents ont déclaré à Reuters que les manifestations étaient motivées par la frustration liée à la dégradation de la situation économique et à l'incapacité perçue du gouvernement à amortir l'impact de la hausse des prix.

L'inflation a atteint près de 28 % en juin, accentuant la pression sur la majorité des 8 millions d'habitants de la Sierra Leone qui vivent sous le seuil de pauvreté, selon la Banque mondiale.

"Regardez la façon dont le prix du carburant augmente. Le prix du riz ne cesse d'augmenter. Nous ne pouvons pas vivre comme nous le faisions il y a seulement quelques années", a déclaré Solomon Forna, un chauffeur de 42 ans dans l'est de Freetown.

Il dit avoir entendu du bruit dans son quartier mercredi et s'être joint à la foule, criant que Maada Bio doit partir, jusqu'à ce que la police arrive.

Les troubles sont très inhabituels en Sierra Leone, surtout dans la capitale de ce pays d'Afrique occidentale, Freetown.

Mais les pays du monde entier connaissent des protestations liées aux difficultés économiques, après que les perturbations des chaînes d'approvisionnement mondiales liées à la pandémie et les effets de la guerre en Ukraine se soient combinés pour faire grimper les prix de l'énergie, des matières premières et des produits de base.