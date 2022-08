Le président des Métallos salue l'accent mis par le projet de loi sur le renforcement de la production nord-américaine.

Le Sénat américain a approuvé dimanche le projet de loi de 430 milliards de dollars de l'administration Biden et il sera soumis à la Chambre des représentants, contrôlée par le Parti démocrate, où il devrait être adopté.

M. Conway a déclaré lors d'une interview à Reuters que le syndicat des Métallos prévoyait d'ajouter 30 nouveaux organisateurs afin d'accroître la présence du syndicat dans les anciennes industries de l'acier, du pétrole et autres, et de s'étendre aux industries que le projet de loi est censé encourager, comme les voitures électriques, l'énergie éolienne, le solaire et les biocarburants.

La loi sur la réduction de l'inflation, comme le projet de loi est appelé, proposera des opportunités pour les travailleurs syndiqués, a déclaré M. Conway, et offrira aux entreprises un horizon à long terme pour investir dans les nouvelles technologies.

M. Conway s'est entretenu avec Reuters en marge du congrès constitutionnel des Métallos à Las Vegas, qui se déroule jusqu'à jeudi. Le Syndicat des Métallos ajoutera de nouveaux organisateurs pour développer des campagnes de recrutement dans les industries existantes et nouvelles, a-t-il dit.

"Je vais laisser le travail décider de son ampleur, en fonction des opportunités qui se présentent. Nous allons examiner les régions, nous allons examiner les industries", a-t-il dit en refusant de préciser la répartition entre les anciennes et les nouvelles industries.

Le projet de loi comprend des incitations pour les entreprises qui incluent des travailleurs syndiqués, mais l'accent est mis sur la stimulation de la production et de l'emploi aux États-Unis, a-t-il dit.

"L'accent est mis sur l'achat de produits américains et nord-américains", a déclaré M. Conway. "S'ils écrivent une législation d'achat américain, une exigence de ce genre, l'opportunité de certaines de ces choses reviendra naturellement aux ateliers syndiqués, en particulier dans les secteurs miniers."

L'USW représente 850 000 travailleurs dans les secteurs des métaux, des mines, des pâtes et papiers, des produits chimiques, de la production d'énergie, des soins de santé, de l'éducation et d'autres industries de services.

"Nous avons besoin de cuivre, nous avons besoin de nickel. Nous allons avoir besoin de lithium et de cobalt. Quoi que nous puissions découvrir ici, je pense que vous trouverez que cela emploie des mineurs syndiqués", a-t-il déclaré.