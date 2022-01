Le président du Burkina Faso détenu par des soldats mutins-sources

(Actualisé avec ambassade de France, annulation vols Air France, précisions)

OUAGADOUGOU, 24 janvier (Reuters) - Le président du Burkina Faso, Roch Kaboré, est détenu par des soldats mutins dans un camp militaire, ont déclaré lundi à Reuters quatre sources proches des services de sécurité et un diplomate ouest-africain, au lendemain d'une mutinerie dans plusieurs bases du pays.

La localisation exacte de Roch Kaboré reste incertaine tant des informations contradictoires circulent parmi les sources sécuritaires et diplomatiques.

Plusieurs véhicules blindés de la garde présidentielle étaient abandonnés lundi matin aux abords de la résidence du chef de l'Etat à Ouagadougou, criblés de balles et l'un d'eux maculé de sang. Les habitants du quartier avaient signalé de violents échanges de tirs dimanche soir.

Trois véhicules blindés et des soldats encagoulés étaient stationnés devant le siège de la Radio télévision du Burkina.

Evoquant une "situation assez confuse", l'ambassade de France à Ouagadougou recommande dans un message à la communauté française "d'éviter les déplacements non indispensables dans la journée et de ne pas circuler de nuit".

Les deux vols d'Air France prévu lundi soir entre Paris et Ouagadougou sont annulés et les écoles françaises resteront fermées mardi, ajoute la représentation diplomatique.

Le gouvernement burkinabé avait démenti dimanche qu'un coup d'Etat soit en cours, alors que des fusillades avaient éclaté dans plusieurs camps militaires, les soldats réclamant notamment davantage de moyens pour lutter contre les groupes djihadistes Al Qaïda et Etat islamique qui leur ont infligé de lourdes pertes ces derniers mois.

Nouveau signe de la frustration et de la colère croissantes des populations du Sahel, des manifestants sont descendus dans les rues de Ouagadougou pour soutenir les mutins et ont incendié le siège du parti au pouvoir.

Le gouvernement a décrété un couvre-feu de 20h00 GMT à 05h30 GMT et ordonné la fermeture des écoles pour au moins deux jours.

Les troubles qui secouent le Burkina Faso ont lieu après les coups d'Etat survenus au cours des 18 derniers mois en Guinée, où l'armée a destitué le président Alpha Condé en septembre dernier, et au Mali à deux reprises.

Les militaires ont également pris le pouvoir au Tchad l'an dernier après la mort du président Idriss Déby dans des combats.

Le Burkina Faso est l'un des pays les plus pauvres d'Afrique de l'Ouest malgré son activité dans la production d'or.

Les insurgés islamistes ont étendu ces dernières années leur influence dans de nombreuses régions du pays où ils imposent une vision rigoriste de la loi islamique. La lutte contre ces groupes armés a entamé les maigres ressources financières du pays.

Roch Kaboré s'était engagé en novembre à mettre fin aux "dysfonctionnements" de l'armée après une série d'attaques contre les forces de sécurité et à instaurer des mesures de lutte contre la corruption. (Reportage Thiam Ndiaga et Anne Mimault, avec David Lewis, rédigé par Bate Felix, Nellie Peyton et Estelle Shirbon, version française Tangi Salaün et Laetitia Volga, édité par Nicolas Delame et Blandine Hénault)