Le président du Conseil libyen de la présidence prévoit d'organiser une conférence en octobre

NATIONS UNIES, 24 septembre (Reuters) - Le président du Conseil libyen de la présidence a annoncé jeudi la tenue d'une conférence internationale en octobre afin d'obtenir des soutiens pour la stabilité du pays, ajoutant que la Libye fait face à d'"importants défis", qui pourraient compromettre la tenue des élections prévues en décembre.

Mohamed al Menfi, qui s'exprimait devant l'Assemblée générale des Nations unies, a expliqué que la conférence servirait à assurer un soutien international "unifié et consistant" et à restaurer un sentiment de direction et de contrôle en Libye concernant le futur du pays.

"Nous sommes confrontés à d'importants défis et à des développements rapides, qui nous obligent - par responsabilité - à réfléchir à des options plus réalistes et pratiques pour éviter une impasse dans le processus politique, qui pourrait à son tour compromettre les élections de décembre et nous ramener à la case départ", a-t-il déclaré.

Les élections prévues le 24 décembre ont été présentées comme un moyen de mettre un terme à la crise traversée par la Libye depuis dix ans. Elles se sont néanmoins embourbées dans d'âpres discussions sur la légitimité qui pourraient faire échouer le processus de paix.

Le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian a annoncé lundi que la France, l'Allemagne et l'Italie allaient organiser une conférence internationale sur la Libye le 12 novembre afin de s'assurer du maintien des échéances électorales de la fin décembre dans le pays et à débattre du départ des troupes étrangères. (Reportage Michelle Nichols; version française Camille Raynaud)