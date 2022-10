Le président du Ghana affirme que les discussions avec le FMI ne mèneront pas à une réduction de la dette

Dans son discours à la nation, le président a cherché à rassurer les Ghanéens et les marchés sur la capacité du gouvernement à juguler une crise économique qui l'a contraint à se tourner vers le Fonds pour obtenir un soutien financier.

Les pourparlers "sont à un stade avancé, et se déroulent bien", a déclaré M. Akufo-Addo.

"Aucun investisseur individuel ou institutionnel ... ne perdra son argent à la suite de nos négociations en cours avec le FMI. Il n'y aura pas de décote", a-t-il déclaré, dénonçant comme de "fausses rumeurs" les rapports récents sur une éventuelle restructuration de ce type.

Le Ghana a entamé des pourparlers avec le FMI en juillet, alors que les investisseurs étrangers se débarrassaient de sa dette et que des manifestations de rue éclataient en raison des turbulences économiques qui ont vu l'inflation et la dépréciation de la monnaie atteindre des niveaux record malgré des hausses répétées et sévères des taux de prêt.

"Je ne peux pas trouver un exemple dans l'histoire où autant de forces malveillantes se sont réunies en même temps", a déclaré Akufo-Addo.

Le cedi ghanéen a chuté de plus de 40 % cette année, mettant à rude épreuve les importateurs de matières premières et de produits transformés, tandis que l'inflation des prix à la consommation a atteint un nouveau record en 21 ans de 37,2 % en septembre en raison de la flambée des coûts d'importation.

Le président a déclaré que le gouvernement visait à rétablir la stabilité macroéconomique dans les trois à six prochaines années et à réduire le ratio dette/PIB à 55 % d'ici 2028.

"Je crois que nous pouvons et que nous trouverons les moyens d'atteindre ces objectifs, même si les mesures immédiates que nous devons prendre sont douloureuses", a-t-il déclaré.

Le FMI estime que le ratio dette/PIB du Ghana dépassera les 90 % d'ici la fin de l'année.