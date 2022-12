Le président du Kenya suspend les hauts responsables des élections qui ont désavoué sa victoire

Cette décision a ouvert un nouveau front de bataille entre le gouvernement et l'opposition dans la plus grande économie d'Afrique de l'Est et intervient après que l'assemblée nationale ait demandé à Ruto de former un tribunal contre les commissaires Juliana Cherera, Justus Nyang'aya, Irene Masit et Francis Wanderi.

Les quatre commissaires avaient tenu une conférence de presse parallèle le 15 août pour dire qu'ils ne pouvaient pas prendre part aux résultats qui étaient annoncés en direct à la télévision par le président et deux autres commissaires.

Le litige a été porté devant la Cour suprême, qui a confirmé l'élection de Ruto et a rejeté les arguments avancés par les quatre sur l'opacité du processus de décompte des voix.

La Cour a estimé qu'une "rupture du conseil d'administration" entre les commissaires avait miné la confiance du public, mais que cela n'était pas suffisant pour invalider l'élection.

Elle a toutefois appelé à des réformes de la Commission électorale et des frontières indépendante (IEBC). L'IEBC n'était pas immédiatement disponible pour un commentaire vendredi.

Ni les quatre commissaires, ni l'opposition qui les soutient, n'ont participé à l'enquête parlementaire sur leur conduite, protestant que cela revenait à être jugé dans un "tribunal kangourou".

Raila Odinga, le leader vétéran de l'opposition qui a perdu de justesse les élections d'août, a rejeté les mesures prises par Ruto contre les commissaires dissidents.

La "traque" des quatre n'avait rien à voir avec l'intégrité des élections, mais avec le désir de contrôler la gestion de la prochaine élection en 2027, a déclaré son parti, le Mouvement démocratique orange, après que Ruto ait suspendu les quatre et formé le tribunal dans un avis publié dans la gazette.

Le bureau de Ruto n'a pas répondu immédiatement lorsque Reuters a cherché à obtenir une réponse à cette accusation.

Cherera, qui est le vice-président de l'IEBC, et le commissaire Nyang'aya n'ont pas répondu immédiatement lorsque Reuters a demandé un commentaire. Wanderi et Masit n'étaient pas immédiatement disponibles pour un commentaire.