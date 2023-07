Le Nigeria a économisé plus de 1 000 milliards de nairas (1,32 milliard de dollars) en un peu plus de deux mois en supprimant une subvention populaire mais coûteuse sur l'essence et en prenant des mesures pour unifier ses multiples taux de change, a déclaré lundi le président Bola Tinubu.

M. Tinubu est sous pression alors que les prix montent en flèche à la suite des réformes les plus audacieuses du pays depuis des décennies, qui, selon les syndicats, ont nui aux pauvres.

Lors d'une émission télévisée, M. Tinubu a défendu sa décision de supprimer les subventions à l'essence, qui, selon lui, profitaient à quelques élites, et a affirmé que les réformes contribueraient à relancer l'économie.

"En un peu plus de deux mois, nous avons économisé plus de mille milliards de nairas qui auraient été gaspillés dans la subvention improductive du carburant, qui ne profitait qu'aux contrebandiers et aux fraudeurs", a déclaré M. Tinubu.

Le président a déclaré qu'il était conscient des difficultés causées par la suppression des subventions et qu'il "surveillait les effets du taux de change et de l'inflation sur les prix de l'essence", ajoutant qu'il interviendrait si nécessaire.

La Banque mondiale a déclaré le mois dernier que le Nigeria pourrait économiser jusqu'à 3,9 billions de nairas (5,14 milliards de dollars) rien que cette année après les réformes de Tinubu, mais a mis en garde contre des pressions inflationnistes croissantes à court terme.

Les syndicats font pression sur M. Tinubu pour qu'il accorde des allègements aux ménages et aux petites entreprises. Alors que les syndicats prévoient de faire grève à partir de mercredi, M. Tinubu a annoncé son intention de fournir des bus de transport en commun et de financer les agriculteurs et les petites entreprises au moyen de prêts bon marché.

Plus tôt dans la journée de lundi, le gouvernement a déclaré qu'il avait distribué des céréales aux familles, qu'il avait demandé aux autorités des écoles publiques de reporter l'augmentation des frais de scolarité et qu'il allait fournir des bus pour réduire les coûts de transport des étudiants. Il prévoit également de créer un fonds à partir des économies réalisées sur les subventions afin de construire des infrastructures.

"Malheureusement, il y a eu un décalage inévitable entre la suppression des subventions et la mise en œuvre complète de ces plans. Toutefois, nous sommes en train de combler rapidement ce retard", a déclaré M. Tinubu.