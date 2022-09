Le président du Sénégal demande une amnistie qui pourrait ouvrir la voie à ses challengers en 2024

Lors d'une réunion du cabinet mercredi soir, M. Sall a chargé le ministre de la Justice "d'examiner, dans les meilleurs délais, les possibilités et le régime approprié d'amnistie pour les personnes ayant perdu leur droit de vote", selon le procès-verbal de la réunion.

Il a déclaré que son objectif était d'apaiser les tensions politiques qui se sont exacerbées ces derniers mois, culminant avec une élection législative tendue et des échauffourées au parlement, mais les analystes ont déclaré que cette démarche pourrait être un stratagème pour diviser l'opposition avant le scrutin de 2024.

Deux des figures de l'opposition les plus connues du Sénégal, l'ancien maire de Dakar Khalifa Sall et Karim Wade, le fils de l'ancien président Abdoulaye Wade, ont été emprisonnés pour corruption en 2018 et 2015 respectivement.

Tous deux ont été libérés, mais il leur était interdit de se présenter aux élections de 2019, que Sall a remportées, et beaucoup ont affirmé que les accusations portées contre eux étaient politiquement motivées.

Depuis lors, un autre leader d'opposition enflammé, Ousmane Sonko, a pris de l'importance et a mobilisé de grandes manifestations contre le parti au pouvoir, qui a perdu sa majorité absolue au parlement au profit d'une coalition d'opposition alliée le mois dernier.

"Le président Macky Sall doit briser cette unité qui est dangereuse pour lui. Trois (partis) concurrents seraient plus faciles à affronter qu'un seul bloc", a déclaré l'analyste politique Mame Less Camara.

"Avec la possibilité du retour de Karim et Khalifa, l'hégémonie de Sonko et Pastef (le parti de Sonko) sera nécessairement remise en cause", a déclaré Mamadou Sy Albert, un autre analyste politique.

M. Sall a évité de dire s'il envisage de se présenter lui-même aux élections de 2024, ce qui fait partie des raisons qui ont alimenté les protestations de l'année dernière. Il a déjà effectué deux mandats, la limite constitutionnelle, mais d'autres présidents ouest-africains ont modifié leur constitution afin de pouvoir se présenter une troisième fois.